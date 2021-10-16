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Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:17 Son Güncelleme: 16.10.2021 09:17

Kanal D ile Arka Sokaklar 599.bölüm tamamı full izle! Arka Sokaklar son bölüm izle!

Kanal D ile Arka Sokaklar 599.bölüm tamamı full izle! Arka Sokaklar son bölüm izle!

Arka Sokaklar 599. bölüm Kanal D'de izleyiciyle buluştu. Başrollerini Sevket Çoruh ve Zafer Ergin’in dizide bu hafta Bora, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Harun ise kardeşinin başına gelenlerden dolayı Mesut komiseri suçlar. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. Arka Sokaklar son bölüm full kesintisiz izle Kanal D'de

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. En son 599.bölümüyle ekrana gelen yapımda Harun, kardeşi Bora'nın intikamını almak için harekete geçer... Diziyi canlı olarak takip edemeyenler veya tekrardan izlemek isteyenler Arka Sokaklar 599.son bölüm izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ve Kanal D'de Arka Sokaklar 599.bölüm tamamı hemen izle ekranı

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Arka Sokaklar 599. son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak Kanal D dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 599. bölümde Harun, kardeşi Bora'nın intikamını almak için harekete geçer...

Bora, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Harun ise kardeşinin başına gelenlerden dolayı Mesut komiseri suçlar. Mesut'un hakkında soruşturma açılması için baskı yapar ve amacına ulaşır.

Soruşturma için Ankara'dan müfettiş İdil görevlendirilir. Bu sırada Hamit, öldürdüğü Rıdvan'ın patronunun Harun olduğunu öğrenir. Harun, kardeşi Bora'nın intikamını almak isterken Hamit de onun peşine düşer.

Ekibimiz, Kerim ve Vildan Aslan'ın peşindedir...

Kurulan tuzak ile "Yaralı Yüz"ün kimliğini açığa çıkartan ekibimizin operasyonuna, narkotik şube ekipleri de katılır. Üzerlerindeki artan baskı Kerim Aslan ve Vildan'ı yer değiştirmek zorunda bıraktırır.

Vildan, cezaevinde bulunan Bartu'yu ortadan kaldırmak ister. Kerim tarafından tehdit edilen Aslı'nın evi koruma altına alınır. Aslı'nın evini koruma görevinde olan Emre'nin aracında uyuşturucu bulunur ve gözaltına alınır.

Ekibimiz gelen ihbar üzerine, ormanlık alanda işlenen bir cinayeti araştırmaya başlar. Ceset adeta cerrah titizliği ile parçalara ayrılmıştır. Kimlik tespiti sonrası öldürülen kişinin Saadet adında bir kadın olduğu anlaşılır.

Saadet'in sosyal medya fenomeni kızı Şebnem'e ulaşılır. Şebnem'den alınan bilgiler ile Saadet'in sevgilisi doktor Rauf sorgulanmak için gözaltına alınır.

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Kanal D ile Arka Sokaklar 599.bölüm tamamı full izle! Arka Sokaklar son bölüm izle!
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