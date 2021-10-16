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Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:24 Son Güncelleme: 16.10.2021 11:26

Galatasaray göndermek istemişti elde kaldı! Babel'den itiraf geldi...

Galatasaray göndermek istemişti elde kaldı! Babel’den itiraf geldi...

Sezon başında Sofiane Feghouli, Radamel Falcao ile birlikte takımdan gitmesi istenen isimlerden biri olan Ryan Babel, daha iyi bir sözleşme bulamadığı için takımda kalmıştı. Eski takımı Kasımpaşa ile görüşen Babel şartlarda anlaşamamıştı. Burak Elmas yönetimi, yüksek maaş kazanan oyuncularla yolları ayırmak istemişti. Babel'den transfer itirafı geldi.

Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu. Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş'ta da formagiyen Ryan Babel, performansıyla geçen sezonun gerisinde kaldı. Son olarak İstanbulspor hazırlık maçında penaltıdan fileleri sarsan Babel'in performansı taraftarı memnun etmiyor.

BABEL'DEN TRANSFER İTİRAFI! 'ÇOK PİŞMANIM...'

69 defa Hollanda milli takımında forma giyen 10 da gol atma başarısı gösteren Ryan Babel'den seneler sonra itiraf geldi.

Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Babel, 2007 yılında 17.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Orada başarılı bir performans gösteren Babel, takımın önemli isimlerindne biri olmuştu.

Daha sonra Hoffenheim, Ajax, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo La Coruna, Beşiktaş, Fulham'da forma giyen Babel, 2019 yazında Galatasaray'a imza attı.

'BUNDESLİGA'YA GİTTİĞİM İÇİN PİŞMANIM'

Galatasaray forması giyen Ryan Babel, Bundesliga'ya gittiği için pişman olduğunu Hoffenheim macerasının kendisine iyi gelmediğini milli takımdaki yerini kaybettiğini dile getirirken...

Bu karar için çok pişman olduğunu da sözlerine ekledi. Bundesliga'nın Premier Lig'den çok farklı olduğunun altını çizen Babel, kendi kimliğini bir türlü sahaya yansıtamadığını söyledi.

Ryan Babel, Bundesliga'da 46 maça çıkarken 5 gol atabildi. 4 de asist yapan Babel o yıllarında yaşadığı pişmanlığı ifade etti.

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Galatasaray göndermek istemişti elde kaldı! Babel'den itiraf geldi...
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