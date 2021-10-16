BABEL'DEN TRANSFER İTİRAFI! 'ÇOK PİŞMANIM...'
69 defa Hollanda milli takımında forma giyen 10 da gol atma başarısı gösteren Ryan Babel'den seneler sonra itiraf geldi.
Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Babel, 2007 yılında 17.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu. Orada başarılı bir performans gösteren Babel, takımın önemli isimlerindne biri olmuştu.
Daha sonra Hoffenheim, Ajax, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo La Coruna, Beşiktaş, Fulham'da forma giyen Babel, 2019 yazında Galatasaray'a imza attı.
'BUNDESLİGA'YA GİTTİĞİM İÇİN PİŞMANIM'
Galatasaray forması giyen Ryan Babel, Bundesliga'ya gittiği için pişman olduğunu Hoffenheim macerasının kendisine iyi gelmediğini milli takımdaki yerini kaybettiğini dile getirirken...
Bu karar için çok pişman olduğunu da sözlerine ekledi. Bundesliga'nın Premier Lig'den çok farklı olduğunun altını çizen Babel, kendi kimliğini bir türlü sahaya yansıtamadığını söyledi.
Ryan Babel, Bundesliga'da 46 maça çıkarken 5 gol atabildi. 4 de asist yapan Babel o yıllarında yaşadığı pişmanlığı ifade etti.
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