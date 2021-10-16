Mazereti yok!

Turuncu-lacivertliler, yeni hocası Emre Belözoğlu ile ilk maçında Okaka (2) ve Gulbrandsen’in golleriyle sonuca gitti. Siyah-beyazlılara Alex Teixeira ve Batshuayi’nin (Penaltı) ağları bulan vuruşları yetmedi
Kartal, 9 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlikle toplam 10 puan kaybı yaşadı Maçın ilk yarısında hücumda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta özellikle Oğuzhan ve Atiba'nın tempo yapamaması, etkisiz olmanın birinci faktörüydü. Güven'in şut denemeleri dışındaBeşiktaş üçüncü bölgede varlıkgösteremedi. Başakşehir ise çizgi üzerinden denediği ataklarla gol aradı. 41'deMert'in hatasını Okaka affetmedi.İkinci yarıya 3 değişiklikle çıkan Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışırken savunmada boşluklar verdi. Hatalar gecesinde Volkan Babacan'ı, Alex affetmedi. Başakşehir'de ise değişiklikler sonuç verdi. Guldbrandsen'in oyuna girmesiyle birlikte forvet hattındaki sayıyı artıran ev sahibi üst üste iki kez Beşiktaş savunmasını eksik yakaladı ve peş peşe iki golle farkı açtı. Batshuayi'nin penaltısı yeterli gelmedi. Kartal,3 haftada oynayacağı zorlu maçlarındönemine kötü bir giriş yapmış oldu.
OKAKA CEZAYI KESTİ
Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonunda transfer gündeminde olan Stefano Okaka, Kartal'a karşı ilk kez oynadığı maçta 2 gol birden attı. 3 sezon önce transferin son gününde fazla kiloları ve hazır olmaması nedeniyle dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından veto edilen Okaka'nın yerine Diaby alınmıştı. Beşiktaş teknik heyeti dünkü maçta kaleyi Mert Günok'a verdi. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, Süper Lig'de oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatamadı ve ağlarında toplam 7 top gördü. Mert;Antalya ve Altay'dan 2'şer,Başakşehir'den 3 gol yerkenBeşiktaş bu müsabakalarda6 puanı çimlere gömdü. Dün akşam yedek soyunan Ersin Destanoğlu ise ligde 6 karşılaşmada görev yaptı ve 4 gole engel olamadı. 21 yaşındaki kaleci 4 maçı da gol yemeden tamamlamayı başardı.Bu sezon başında Başakşehir'e gelen 32 yaşındaki İtalyan oyuncu, 6. maçında 6. golünü kaydetti
LOCADA YERİNDE DURAMADI
Cezası nedeniyle locada olan Sergen Yalçın, ofsayt itirazında bulundukları ilk golü tekrar tekrar izledi.
Deneyimli hoca golün ardından da telefonla saha kenarındaki yardımcılarını arayarak taktik verdi.
Maçın ikinci yarısında tempo artarken Sergen Yalçın da bir an olsun yerinde durmadı. Büyük bir heyecanla karşılaşmayı izledi.