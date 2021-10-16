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Giriş Tarihi: 16.10.2021 14:27

Okan Böke: Ali Sami Bey’in koltuğunun en ufak bir kılına zarar getirmedik

İHA
Okan Böke: Ali Sami Bey’in koltuğunun en ufak bir kılına zarar getirmedik

Galatasaray Spor Kulübü 2019 olağan genel kurul toplantısında dönemin yönetimi 2019 yılı faaliyet ve denetim raporunu sundu. Galatasaray eski yönetim kurulu üyesi Okan Böke, "Hatasız kul olmaz. Yaptıklarımızı sizin takdirine bakıyorum. Eleştirilere açığız. Ali Sami Bey’in koltuğunun en ufak bir kılına zarar getirmediğimizden de sizi temin ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı devam ediyor. Dönemin yönetim kurulunu adına yönetim kurulu üyesi Okan Böke açılış konuşmasını yaptı.

Dönemin başkanı Mustafa Cengiz'in rahatsızlığından dolayı olmadığını, ondan dolayı da konuşmayı kendisinin yaptığını belirten Böke, "44 aydır vazife aldığımız Galatasaray'da bunun 18 ayı pandemi ile geçti. Çok zor bir zamandan geçtik. Gelir kısıtlanmaları ile uğraştık. Gerek kulübümüz içerisinde gerekse dışına elimizden gelenin en iyisini, bize verilen yetkiler çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Hatasız kul olmaz. Yaptıklarımızı sizin takdirine bakıyorum. Eleştirilere açığız. Ali Sami Bey'in koltuğunun en ufak bir kılına zarar getirmediğimizden de sizi temin ederim" diye konuştu.

KAAN KANÇAL: GALATASARAY TARİHİNDE HASILAT REKORU KIRDIK
Faaliyet raporunu da Kaan Kançal sundu ve mali konularda yapılanları anlattı. Kançal, son 10 yılda yönetimleri döneminde Sportif AŞ'nin ilk defa kar açıkladıklarını söyleyerek, "Son 10 yıldır 200 milyon Dolar zarar eden derneğimizde ilk defa kara döndük. Revize bütçeye gitmedik, 299 milyon Dolar zarar beklerken, 267 milyon Dolar ile kapattık. Kulüp konsolide Galatasaray tarihinde yönetimimiz döneminde hasılat rekoru kırdık. Türk spor tarihinin hasılat rekorunu kırdık. Kulüp konsolide esas faaliyet rakorunu kırdık 120 milyon ile. Gelir arttırıcı ticari anlaşmalar yaptık" şeklinde konuştu.

Dorukhan Acar ise kulübün dijitalleşme ile yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. 2019 yılı denetim raporunun sunumunu da Emir Otluoğlu gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından yemek arasına geçildi.

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Okan Böke: Ali Sami Bey’in koltuğunun en ufak bir kılına zarar getirmedik
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