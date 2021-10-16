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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Rakibi koştur baskıyı kır

VOLKAN DEMİR
Rakibi koştur baskıyı kır

Portekizli teknik adam, Jose Sosa hamlesi ile orta sahayı ele geçirecek. Mesut, Arjantinli’ye soluk aldıracak, Gustavo da Bakasetas’ı kilitleyecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Marek Hamsik'in yokluğunda Jose Sosa kozuyla orta sahada kontrolü ele almanın planını yapıyor. Sakatlıktan çıkan Arjantinli ile başlamayı düşünen Pereira, gidişata göre Zajc'ı da sahaya sürecek. Portekizli teknik adam, topa sahip olma istatistiğiyle ön plana çıkan Trabzonspor'u daha çok koşturarak kendi silahını elinden almak istiyor. Böylelikle taraftarın baskısı azalacak, rakip daha fazla yorulacak. Pereira planını topa daha fazla sahip olma üzerine yapıyor. Sosa'nın en büyük destekçisi Mesut olacak. Özil, zaman zaman yer değiştirip 10 numara pozisyonuna geçecek ve top alarak takıma nefes aldıracak. Luiz Gustavo ise Bakasetas'ı sürekli göz hapsinde tutacak.

'MÜCADELE EDİN GALİBİYET GELECEK'
Trabzon maçı öncesinde Vitor Pereira, oyuncularına seslendi… Milli maçlar öncesinde yakalanan havayı devam ettirmelerinin çok önemli olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Siz mücadele edin, gerisi gelecek. Bu ligin en güçlü takımıyız. Bunu sahada göstereceğiz" ifadelerini kullanırken "Büyük bir taraftar baskısı olacak. Ancak sakin olmalıyız" diyerek de uyarılarda bulundu.

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Rakibi koştur baskıyı kır
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