Son dakika: Çağlar Söyüncü attı Cristiano Ronaldo yıkıldı! İngilizler milli oyuncunun golüne çıldırdı...

Son dakika haberi... Liglere verilen milli aranın ardından geri dönen Premier Lig'de futbol heyecanı yine alev aldı. Ligde günün önemli maçlarından birisi olan Leicester City-Manchester United karşılaşması, tam 6 gole sahne oldu.
Maç başından sonuna kadar temponun hiç düşmediği karşılaşma, Leicester City'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 sona erdi.
Manchester United'a bu sezon geri dönen Cristiano Ronaldo, son haftalarda efsanesi olduğu takımla pek de iyi günler geçirmiyor.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile arasında gerilim olan Portekizli yıldız, her maç ilk 11'de başlamak istediğini belirtse de, deneyimli teknik adam Ronaldo'nun her maçta 11 şansı bulamayacağını savunuyor.
Leicester City karşısında 90 dakika forma giyen Cristiano Ronaldo, sahadan büyük bir hüzünle ayrıldı. Deplasmanda alınan mağlubiyet, İngiliz devinin Premier Lig'de üst üste 3. puan kaybı oldu.
Karşılaşmaya Mason Greenwood'un sol ayağıyla attığı enfes golle 1-0 önde başlayan Manchester United'a, Youri Tielamans aynı güzellikte cevap verdi.
İlk yarı 1-1 sona ererken karşılaşmanın son 20 dakikası adeta alev aldı. Leicester City'nin geri dönüş fitilini ateşleyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, takımını 2-1 öne geçirdi.
Leicester'ın 2. golüne hızlıca karşılık veren Manchester United, sakatlıktan geri dönen Marcus Rashford ile beraberliği yakaladı.
Manchester United'ın beraberlik golünden saniyeler sonra ise bu kez Jamie Vardy sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi.
ÇAĞLAR'IN GOLÜ KING POWER'I COŞTURDU
Leicester City'nin vazgeçilmez oyuncularından birisi olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, takımının geriden gelerek öne geçiren golünü attı ve King Power stadı adeta alev aldı.
İngiliz taraftarlar hem sosyal medya da hem de stadyumda Çağlar'ın golünü büyük bir coşkuyla kutladı.
Maç sonunda takım arkadaşlarından ve hocasından tebrikleri alan Çağlar Söyüncü, tribünleri alkışladı.