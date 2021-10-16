Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Çağlar Söyüncü attı Cristiano Ronaldo yıkıldı! İngilizler milli oyuncunun golüne çıldırdı...
Giriş Tarihi: 16.10.2021 19:19 Son Güncelleme: 16.10.2021 19:26

Son dakika: Çağlar Söyüncü attı Cristiano Ronaldo yıkıldı! İngilizler milli oyuncunun golüne çıldırdı...

Son dakika: Çağlar Söyüncü attı Cristiano Ronaldo yıkıldı! İngilizler milli oyuncunun golüne çıldırdı...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Manchester United karşısında golünü atarak Cristiano Ronaldo'yu adeta yıktı. 6 gollü maçta Manchester ekibini deviren Leicester City, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İngilizler, Çağlar Söyüncü'nün attığı golde büyük sevinç yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Liglere verilen milli aranın ardından geri dönen Premier Lig'de futbol heyecanı yine alev aldı. Ligde günün önemli maçlarından birisi olan Leicester City-Manchester United karşılaşması, tam 6 gole sahne oldu.

Maç başından sonuna kadar temponun hiç düşmediği karşılaşma, Leicester City'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 sona erdi.

Manchester United'a bu sezon geri dönen Cristiano Ronaldo, son haftalarda efsanesi olduğu takımla pek de iyi günler geçirmiyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile arasında gerilim olan Portekizli yıldız, her maç ilk 11'de başlamak istediğini belirtse de, deneyimli teknik adam Ronaldo'nun her maçta 11 şansı bulamayacağını savunuyor.

Leicester City karşısında 90 dakika forma giyen Cristiano Ronaldo, sahadan büyük bir hüzünle ayrıldı. Deplasmanda alınan mağlubiyet, İngiliz devinin Premier Lig'de üst üste 3. puan kaybı oldu.

Karşılaşmaya Mason Greenwood'un sol ayağıyla attığı enfes golle 1-0 önde başlayan Manchester United'a, Youri Tielamans aynı güzellikte cevap verdi.

İlk yarı 1-1 sona ererken karşılaşmanın son 20 dakikası adeta alev aldı. Leicester City'nin geri dönüş fitilini ateşleyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, takımını 2-1 öne geçirdi.

Leicester'ın 2. golüne hızlıca karşılık veren Manchester United, sakatlıktan geri dönen Marcus Rashford ile beraberliği yakaladı.

Manchester United'ın beraberlik golünden saniyeler sonra ise bu kez Jamie Vardy sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi.

Bol gollü karşılaşmanın son golü ise 90+1'de Patson Daka'dan geldi ve karşılaşma 4-2 sona erdi.

ÇAĞLAR'IN GOLÜ KING POWER'I COŞTURDU

Leicester City'nin vazgeçilmez oyuncularından birisi olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, takımının geriden gelerek öne geçiren golünü attı ve King Power stadı adeta alev aldı.

İngiliz taraftarlar hem sosyal medya da hem de stadyumda Çağlar'ın golünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Maç sonunda takım arkadaşlarından ve hocasından tebrikleri alan Çağlar Söyüncü, tribünleri alkışladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
Son dakika haberleri: Radamel Falcao'dan şok hareket! Büyük tepki çekti! "Utanç verici"
Son dakika haberleri... Buse'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Metruk evde asılı halde bulunmuştu
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Son dakika haberi: Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu karşılaştırması! O sözleri eleştirdi: "İşi çok zor..."
Van'da MİT tarafından kurtarılmıştı!  İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi: Başakşehir maçı sonrası olay sözler! "Beşiktaş ne oynadı? Hepsi hikaye! Sergen Yalçın..."
Magnum Porsche çekiliş sonuçları kim kazandı? 16 Ekim Magnum çekiliş sonuçları 2021 ile asil ve yedek isim listesi sorgulama
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çağlar Söyüncü attı Cristiano Ronaldo yıkıldı! İngilizler milli oyuncunun golüne çıldırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA