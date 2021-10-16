Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Radamel Falcao'dan şok hareket! Büyük tepki çekti! "Utanç verici"
Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:20 Son Güncelleme: 16.10.2021 11:24

Son dakika haberi: Radamel Falcao'dan şok hareket! Büyük tepki çekti! "Utanç verici"

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

Son dakika haberleri... 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Kolombiya-Ekvador maçına Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao'nun hareketi damga vurdu. Zorlu mücadelede Fenerbahçeli Enner Valencia da forma giydi. İşte Falcao'nun çok konuşulan hareketi ve maç sonrası yaşananlar...

Son dakika haberleri... 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Kolombiya-Ekvador maçına Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao'nun hareketi damga vurdu. Zorlu mücadelede Fenerbahçeli Enner Valencia da forma giydi. İşte Falcao'nun çok konuşulan hareketi ve maç sonrası yaşananlar...

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao'nun ülkesi Kolombiya ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ülkesi Ekdavor, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

Oldukça çekişmeli geçen ve iki takımın da önemli gol fırsatlarını harcadığı mücadele 90+10. dakikaya kadar 0-0 devam etti.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

RADAMEL FALCAO'DAN OLAY SEVİNÇ!

Kolombiya son dakikada Yerry Mina'nın golüyle öne geçince futbolcular ve taraftarlar adeta çıldırdı.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

Galatasaray'dan ayrılıp Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao gol sonrası Ekvador kalecisi Alexander Dominguez'in önüne geçerek sevinç yaşadı.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

GOL İPTAL EDİLİNCE EKVADOR SEVİNDİ, KOLOMBİYA YIKILDI

Falcao'nun bu hareketi herkesi şoke ederken, Dominguez de Kolombiyalı golcüyü hakeme şikayet etti. Saniyeler sonra ise maçın hakemi Diego Haro, VAR'a giderek Yerry Mina'nın golünü iptal etti.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

Bu karar sonrası bu kez Ekvadorlu futbolcular büyük sevinç yaşarken, Kolombiyalılar ise yıkıldı.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

Kolombiya Takımı, hakeme yoğun itirazlarda bulunsa da sonuç değişmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

"FALCAO'NUN HAREKETİNİ KİMSE FARK ETMEDİ"

Radamel Falcao'nun gol sevinci ülkesinin basınında da büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

Haberlerde "Falcao normalde rakiplerine karşı oldukça sakin olmasına rağmen Mina'nın golünden sonra Dominguez'in önünde saniyelerce golü kutladı.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

"Falcao, Mina'nın golünü Dominguez'in önünde kutladı. Falcao'nun hareketini hiç kimse fark etmedi" ifadelerini yer verildi.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

"UTANÇ VERİCİ, ARTIK BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ!"

Maç sonrası Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Reinaldo Rueda'nın hedefinde ise maçın Perulu hakemi Diego Haro vardı.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

Rueda, "Utanç verici. Artık hakem için ağlayamayız ama Güney Amerika futbolunda bazı şeyleri değiştirebiliriz" dedi.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

VALENCIA 63, FALCAO 40 DAKİKA OYNADI

Kolombiya ile Ekvador'un 0-0 berabere kalmasının ardından FIFA 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Eleme grubunda Ekvador 17 puana yükselip 3. sıradaki yerini korurken Kolombiya 16 puanla 4. sırada yer aldı.

Son dakika haberi: Radamel Falcao’dan şok hareket! Büyük tepki çekti

Maçta Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia 63 dakika sahada kalırken, Falcao ise oyuna 59. dakikada Rafael Borre'nin yerine girdi.

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Son dakika haberi: Radamel Falcao'dan şok hareket! Büyük tepki çekti! "Utanç verici"
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