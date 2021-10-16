Son dakika haberleri... 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Kolombiya-Ekvador maçına Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao'nun hareketi damga vurdu. Zorlu mücadelede Fenerbahçeli Enner Valencia da forma giydi. İşte Falcao'nun çok konuşulan hareketi ve maç sonrası yaşananlar...
Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao'nun ülkesi Kolombiya ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ülkesi Ekdavor, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen ve iki takımın da önemli gol fırsatlarını harcadığı mücadele 90+10. dakikaya kadar 0-0 devam etti.
RADAMEL FALCAO'DAN OLAY SEVİNÇ!
Kolombiya son dakikada Yerry Mina'nın golüyle öne geçince futbolcular ve taraftarlar adeta çıldırdı.
Galatasaray'dan ayrılıp Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao gol sonrası Ekvador kalecisi Alexander Dominguez'in önüne geçerek sevinç yaşadı.
GOL İPTAL EDİLİNCE EKVADOR SEVİNDİ, KOLOMBİYA YIKILDI
Falcao'nun bu hareketi herkesi şoke ederken, Dominguez de Kolombiyalı golcüyü hakeme şikayet etti. Saniyeler sonra ise maçın hakemi Diego Haro, VAR'a giderek Yerry Mina'nın golünü iptal etti.
Bu karar sonrası bu kez Ekvadorlu futbolcular büyük sevinç yaşarken, Kolombiyalılar ise yıkıldı.
"FALCAO'NUN HAREKETİNİ KİMSE FARK ETMEDİ"
Radamel Falcao'nun gol sevinci ülkesinin basınında da büyük şaşkınlıkla karşılandı.
Haberlerde "Falcao normalde rakiplerine karşı oldukça sakin olmasına rağmen Mina'nın golünden sonra Dominguez'in önünde saniyelerce golü kutladı.
"Falcao, Mina'nın golünü Dominguez'in önünde kutladı. Falcao'nun hareketini hiç kimse fark etmedi" ifadelerini yer verildi.
"UTANÇ VERİCİ, ARTIK BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ!"
Maç sonrası Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Reinaldo Rueda'nın hedefinde ise maçın Perulu hakemi Diego Haro vardı.
Rueda, "Utanç verici. Artık hakem için ağlayamayız ama Güney Amerika futbolunda bazı şeyleri değiştirebiliriz" dedi.
Maçta Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia 63 dakika sahada kalırken, Falcao ise oyuna 59. dakikada Rafael Borre'nin yerine girdi.