Zirvenin sahibi Erling Haaland

Dortmund’un yıldızı, 144.2 milyon Euro’luk piyasa değeriyle PSG’li Mbappe’yi geçerek liderliğe oturdu. Mbappe ise 139.5 milyon Euro ile arkasından geldi
Dünyadaki 300'den fazla profesyonel futbol kulübünün ve 3 binden fazla futbolcunun performansını analiz eden KPMG Football Benchmarkekibi, piyasa değerien yüksek oyuncuları belirledi. Çoğu futbolcu Koronavirüs öncesi piyasa değerlerini geri kazanamazken, küçük de olsa yükselenleroldu. Yaklaşık üç yıldır genç yaşında birçok rekor kıran Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, zirveden Kylian Mbappe'yi indirerek, 144.2 milyon Euro'luk değeriyle liderliğe kuruldu. PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe, 139.5 milyon Euroile ikinci olurken, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane (121.2 milyon Euro) de üçüncü sırada yer aldı. Manchester United'ın yıldızı BrunoFernandes (118.9) ve PSG'li Neymar'ın(115.5) değerleri ise düştü. Bir zamanlar zirveye oynayan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi listede yer alamadı.