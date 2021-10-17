Bu yıl Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek. Milyonlarca Müslümanın dualarda buluşacağı, Allah'a el açarak tövbe ve istiğfarda bulunacağı bu özel güne ilişkin Kur'an-ı Kerim'deki bilgiler merak ediliyor. Ayrıca Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler araştırılan konuların başında yer alıyor. İşte Resul-i Ekrem'in doğduğu gün olan Mevlid Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler!

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

"De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..." (Âl-i İmrân -31)

"Kim ihlaslı olarak "Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah" derse cennete girer." "Onun ihlası nedir" diye soruldu; "Kişiyi Allah Teala'nın haramlarınadan korumasıdır" buyurdu."(El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c. 1.s.18.)