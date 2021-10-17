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Giriş Tarihi: 17.10.2021 22:29 Son Güncelleme: 17.10.2021 22:29

Mevlid Kandil hadisleri nelerdir? (Mevlit) Mevlit Kandili ile ilgili ayetler, hadisler ve Kuran'daki yeri

Mevlid Kandil hadisleri nelerdir? Mevlit Mevlit Kandili ile ilgili ayetler, hadisler ve Kuran’daki yeri

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) veladeti dolayısıyla kutlanan Mevlid Kandili hakkında araştırmalar devam ediyor. Bu özel günle ilgili Kur’an-ı Kerim’de yer alan bilgilerin yanı sıra Mevlid Kandili ile ilgili hadisler de araştırılıyor. Mevlid Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler ile bu özel güne dair merak edilenlerin yanıtı haberimizde yer alıyor.

Bu yıl Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek. Milyonlarca Müslümanın dualarda buluşacağı, Allah'a el açarak tövbe ve istiğfarda bulunacağı bu özel güne ilişkin Kur'an-ı Kerim'deki bilgiler merak ediliyor. Ayrıca Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler araştırılan konuların başında yer alıyor. İşte Resul-i Ekrem'in doğduğu gün olan Mevlid Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler!

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

"De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..." (Âl-i İmrân -31)

"Kim ihlaslı olarak "Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah" derse cennete girer." "Onun ihlası nedir" diye soruldu; "Kişiyi Allah Teala'nın haramlarınadan korumasıdır" buyurdu."(El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c. 1.s.18.)

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Rasulü'ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur " (Ahzap 70-71)

Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164)

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107)

MEVLİD KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI

-Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun . -'Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun~

-Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin. Taşlanırken dahi merhamet etmişti. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun...

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah'ım!

Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ya salât ve selâm gönderiyoruz.

Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.

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Mevlid Kandil hadisleri nelerdir? (Mevlit) Mevlit Kandili ile ilgili ayetler, hadisler ve Kuran'daki yeri
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