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Giriş Tarihi: 17.10.2021 09:48 Son Güncelleme: 17.10.2021 09:54

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Luiz Felipe gözyaşlarına boğuldu

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberi... İtalya Serie A'nın 8. haftasında oynanan Lazio-Inter maçına yaşanan kavga damgasını vurdu. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'nun 3-1 kazandığı maçın sonunda ev sahibi ekibin tecrübeli ismi Luiz Felipe ise gördüğü kırmızı kartla dünya futbol tarihine geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... İtalya Serie A'nın 8. haftasında oynanan Lazio-Inter maçına yaşanan kavga damgasını vurdu. Lazio'nun 3-1 kazandığı maçın sonunda ev sahibi ekibin tecrübeli ismi Luiz Felipe ise gördüğü kırmızı kartla dünya futbol tarihine geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

Lazio, İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında sahasında Inter'i ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk takım Inter oldu. 12. dakikada kazanılan penaltıyı Perisic gole çevirdi.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

IMMOBILE EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İlk yarıdan başka gol sesi çıkmadı ancak mücadelenin ikinci devresi nefesleri kesti. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde bu kez Lazio penaltı kazandı. Ciro Immobile meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak durumu 1-1'e getirdi.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

FELIPE ANDERSON'UN GOLÜ SONRASI SAHA KARIŞTI

80. dakikada Inter atağa kalkarken kendi oyuncusu Di Marco sakatlanmasına rağmen Lautaro Martinez, Lazio kalesine şutunu çekti ve Pepe Reina topu kurtardı.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

Hemen ardından atağa kalkan Lazio'da Immobile'nin Handanovic'ten dönen şutunu Anderson tamamladı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

Felipe Anderson gol sonrası sevinç yaşarken Inter'in sağ beki Dumfries, Brezilyalı oyuncuyu topu dışarı atmadığı için yakasından çekerek yere düşürdü.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

4 FUTBOLCU SARI KART GÖRDÜ

Bu olay sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi ve uzun süre ortalığın sakinleşmesi için büyük uğraş verildi.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

Mücadelenin hakemi Massimiliano Irrati, Lazio'dan Milinkovic-Savic ve Felipe Anderson ile Interli Lautaro Martinez ve Denzel Dumfries'i sarı kartla cezalandırdı.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

HAKAN ÇALHANOĞLU 86'DA GİRDİ

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu 86. dakikada Barella'nın yerine oyuna aldı.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

Mücadelede dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Lazio'da golü atan Milinkovic-Savic takımının 3-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

TARİHE GEÇECEK KIRMIZI KART

Dev heyecanda son düdüğün gelmesiyle birlikte bir kez daha karıştı.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

Lazio savunmacısı Luiz Felipe, sevincini Inter'e transfer olan eski takım arkadaşı Joaquin Correa'nın üzerine atlayarak yaşadı.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Correa'nın büyük tepki gösterdiği olay sonrası Massimiliano Irrati, Felipe'ye kırmızı kart gösterdi.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

Şaka yapmak istediğini belirten Brezilyalı savunmacı 90+7'de sahayı gözyaşları içerisinde terk etmek zorunda kaldı.

Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Gözyaşlarına boğuldu

Bu sonuçla Lazio puanını 14'e çıkarırken, bu sezon ilk yenilgisini alan Inter ise 17 puanda kaldı.

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Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Luiz Felipe gözyaşlarına boğuldu
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