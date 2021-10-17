Son dakika haberi... İtalya Serie A'nın 8. haftasında oynanan Lazio-Inter maçına yaşanan kavga damgasını vurdu. Lazio'nun 3-1 kazandığı maçın sonunda ev sahibi ekibin tecrübeli ismi Luiz Felipe ise gördüğü kırmızı kartla dünya futbol tarihine geçti. İşte son dakika haberinin detayları...
IMMOBILE EŞİTLİĞİ GETİRDİ
İlk yarıdan başka gol sesi çıkmadı ancak mücadelenin ikinci devresi nefesleri kesti. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde bu kez Lazio penaltı kazandı. Ciro Immobile meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak durumu 1-1'e getirdi.
FELIPE ANDERSON'UN GOLÜ SONRASI SAHA KARIŞTI
80. dakikada Inter atağa kalkarken kendi oyuncusu Di Marco sakatlanmasına rağmen Lautaro Martinez, Lazio kalesine şutunu çekti ve Pepe Reina topu kurtardı.
Hemen ardından atağa kalkan Lazio'da Immobile'nin Handanovic'ten dönen şutunu Anderson tamamladı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Felipe Anderson gol sonrası sevinç yaşarken Inter'in sağ beki Dumfries, Brezilyalı oyuncuyu topu dışarı atmadığı için yakasından çekerek yere düşürdü.
4 FUTBOLCU SARI KART GÖRDÜ
Bu olay sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi ve uzun süre ortalığın sakinleşmesi için büyük uğraş verildi.
Mücadelenin hakemi Massimiliano Irrati, Lazio'dan Milinkovic-Savic ve Felipe Anderson ile Interli Lautaro Martinez ve Denzel Dumfries'i sarı kartla cezalandırdı.
HAKAN ÇALHANOĞLU 86'DA GİRDİ
Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu 86. dakikada Barella'nın yerine oyuna aldı.
Mücadelede dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Lazio'da golü atan Milinkovic-Savic takımının 3-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.
TARİHE GEÇECEK KIRMIZI KART
Dev heyecanda son düdüğün gelmesiyle birlikte bir kez daha karıştı.
Lazio savunmacısı Luiz Felipe, sevincini Inter'e transfer olan eski takım arkadaşı Joaquin Correa'nın üzerine atlayarak yaşadı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Correa'nın büyük tepki gösterdiği olay sonrası Massimiliano Irrati, Felipe'ye kırmızı kart gösterdi.
Şaka yapmak istediğini belirten Brezilyalı savunmacı 90+7'de sahayı gözyaşları içerisinde terk etmek zorunda kaldı.
Bu sonuçla Lazio puanını 14'e çıkarırken, bu sezon ilk yenilgisini alan Inter ise 17 puanda kaldı.