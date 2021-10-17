Taht oyunları!

Trabzon’daki dev buluşmada bordo-mavililer, Fenerbahçe’yi konuk ederken liderlik savaşı nefes kesecek
Fırtına, rakibini yenerek hem Süper Lig'dekinamağlup unvanını sürdürmek hem de zirveyiele geçirip taraftarına çifte sevinç yaşatmak istiyor.
Beraberliğin, liderliği korumaya yettiği Kanarya, zorlu deplasmandan 3 puanı çıkartıp koltuğunu sağlamaalmak ve en yakın rakibi ile arasını açmayı planlıyor.
Yunus Emre SEL / Trabzon
10 MADDEDE TRABZONSPORNASIL HAZIRLANDI? 1- Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın milli araya denk gelmesini fırsat bilerek oyuncularına dinlenmeleri için 6 gün izinverdi. Ailelerin yanına gidildi, tatile çıkıldı. 2- Üst üste gelen sakatlık haberleri bu süreçte can sıktı. MarekHamsik Slovakya Milli Takımı'nda sakatlandı. AbdulkadirParmak ve Koita takımla çalışamadı. Dorukhan, İsmail,Djaniny, Nwakaeme ve Serkan Asan ise yaşadıkları kısa süreli sakatlıklarınardından takımla çalışma şansı buldu. 3- Teknik heyet rakibin bu sezon oynadığı tüm maçları tek tekanaliz etti. Rakibi yoran ve daha sonra kendi oyun anlayışınısahaya yansıtan Fenerbahçe'ye bu fırsatın tanınmamasıiçin gerekli önlemler alındı. 4- İdmanlarda özellikle kanat futbolcularının oyunun daha çok içinde yer alması ve orta sayısının artırılmasına ağırlık verildi. Oyunun sadecesol kanattaki Nwakaeme üzerinden değil, sağkanattan da gelişmesi için çaba sarf edilecek. 5- Hamsik'in sakatlığı Abdullah Avcı'yı farklı bir sisteme itti. Tecrübeli hoca, orta sahada Berat Özdemir ile Abdülkadir Ömür'ü denerken, son kararını Berat'ın yanında Siopis'i oynatarak, iki defansiforta saha oyuncusundan yana kullandı. 6- Son 3 haftada stoper bölgesinde ciddi bir istikrar sorunu yaşayan Trabzonspor, Vitor Hugo'nun yokluğunda önce Hüseyin Türkmen'e ardından Ahmetcan Kaplan'a stoperde görev vermişti. F.Bahçe karşısında istikrarlı ikili Edgarve Hugo bu bölgede formayı geri alacak. 7- Abdullah Avcı'nın karar vermekte ençok zorlandığı mevkilerden birisi sol bekoldu. Önce İsmail Köybaşı'nı oynatmakisteyen ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık sonrasıTrondsen ve Denswil'i bu bölgede düşünen Avcı,son kararını Denswil'den yana verdi. 8- Teknik heyet futbolcularla bire bir görüşmeler yaptı. Maçta oluşabilecek gerginlikve olası geri düşme anlarında oyun disiplininesadık kalınması için yapılan bu görüşmelerde, yakalanan pozisyonların sonuçlandırılmasında dikkatli olunması istendi. 9- Taraftarın maça ilgisi büyük. Satışa çıkan biletler 4 saat gibi kısa bir sürede tükendi. Bu durum oyuncuları sevindirirken takımdaki tecrübeli isimler, yeni transferlere Fenerbahçe maçlarınınetkisi ve geçmişi konusunda da bilgiler verdi. 10- Yönetim, oyuncular üzerinde baskı oluşturmaması için ekstra prim vermeme kararı aldı. Bu uygulama bu sezon hiç devreye girmedi. Ancak Fenerbahçe karşısında galip gelinmesi halindeyönetimin takıma bir jest yapma düşüncesi var.
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Trabzonspor, AbdullahAvcı yönetiminde 20 maçtır yenilmiyor. En son geçen sezonun 29. haftasında Alanya'ya 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi sonrasında 9 galibiyet, 11 beraberlik aldı.
Volkan DEMİR / İstanbul 10 MADDEDE FENERBAHÇE&NBSP;NASIL HAZIRLANDI? 1- F.Bahçe milli arayı sakat oyuncuların dönüşüyle değerlendirdi. Tisserand, Sosa, İrfan Can gibi önemli isimler takıma katıldı. Bu oyuncular maç takviminin boşluğunu güçlendirmeçalışması yaparak geçirdi. 2- Takıma dönen futbolcular arasında oynamaya en yakın isim fiziksel olarak Jose Sosa... Vitor Pereira, tecrübeli oyuncusunubugün Gustavo'nun yanında değerlendirmeyi planlıyor. Sosa 90 dakikayı çıkaramazsa alternatifi Zajc olacak. 3- Sarı-lacivertlılerde son 3 resmi maça 11 başlamayan Mesut Özil'in durumu en çok merak edilen konulardan biri... Mesut'un zorlu deplasmandatakıma dönerek liderlik yapması bekleniyor. 4- A Milli Takım'ın Norveç ile karşılaştığı mücadelede göz kapağı yırtılanSerdar Aziz, savunmanın dengesinibozdu. Tecrübeli oyuncu bugün sahada olmayacak. Yerine oynaması muhtemel isim ise Tisserand. 5- Milli takımlardan dönen yabancılar dinlenmeye yönelik program uyguladı. Savunmanın temel isimleriAttila Szalai ve Kim Min-Jae, bu maçta takımdaki yerini alabilecek. Valenciaise kulübeden gelecek. 6- Hücum hattında plan,Serdar Dursun üzerinekuruldu. A MilliTakım'la çıktığı ilk maçta ilk golünüatan Serdar, Vitor Pereira'nınen uçta kullanacağı isim olacak.Alternatifi ise Mergim Berisha. 7- Hücum bölgesinin solunda belirsizlik hakim. Diego Rossi, Dimitris Pelkas veMergim Berisha bu forma için aday isimler. Şu anda Diego Rossi'nin önde olduğu ifade ediliyor. Maçın gidişatına göre Pelkas hamlesi gelebilir. 8- Vitor Pereira, futbolcularına sürekli "Bu maçligin kaderini etkileyecek maç değil" diyerektakımın üzerindeki baskıyı azaltmayı planlıyor.Talebelerinden sadece her zamanki mücadeleyitalep ederek "Gerisi zaten gelecek" diyor. 9- F.Bahçe taraftarı uzun yıllar olduğu gibi yine Trabzon deplasmanında olmayacak. Taraftarlarhafta boyu Samandıra'ya giderek tesislerin girişçıkışında takıma destek olup oyuncuları motive etti. 10- Yönetim maç öncesinde herhangi bir açıklama yapmayarak gerilimi tırmandırmamayı seçti. Sarı-lacivertlilerde bu maça ekstra bir prim de konulmadı. Bu performans devam ederse ilerleyenhaftalarda takıma bir ödül düşünülüyor.
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Pereira dahaönceAvcı'ya2 kezrakip oldu.F.Bahçe'ninhocası,Avcı'nın başındaolduğuBaşakşehir'ideplasmanda1-0 yenerken,Kadıköy'de 2-1mağlup oldu.