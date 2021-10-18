Lionel Messi ve Neymar’ın yanına bir dünya yıldızı daha! Real Madrid ile kapışacaklar...

PSG'DEN DEV TRANSFER ATAĞI! MBAPPE YERİNE...
Fransa milli takımının da en önemli oyuncusu konumundaki Kylian Mbappe'nin gelecek yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Mbappe'nin yeni durağı İspanya olacak! Real Madrid'e transfer olup 7 numarayı giymesi beklenen Kylian Mbappe'nin yerine düşünülen golcü de ortaya çıktı.
BAYERN MÜNİH'İN KALBİ LEWANDOWSKİ İLE MESSİ BULUŞUYOR!
Bayern Münih'te harika sezonlar geçiren Robert Lewandowski artık Almanya'dan ayrılma kararı aldı.
2010 yılında Lech Poznan'dan Borussia Dortmund'a transfer olan Lewandowski, dört sezon formasını giydiği sarı siyahlılardan 2014 yılında ayrılmıştı.
Dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Lewandowski, ülkesi Polonya'da da adeta bir fenomen!
Polonya adına 127 maçta 72 gol atan Lewandowski, bu sezon Bundesliga'da 8 maçta 9 gol atarak harika bir başlangıç yaptı.
Sezon başında Barcelona ile sözleşmesi sona eren Messi'yi kadrosuna katan PSG, Neymar, Draxler, Di Maria, Icardi gibi isimlerin yanına Lewandowski'yi de eklemek istiyor.
MUHTEŞEM İSTATİSTİK! 358 MAÇTA 286 GOL
Lewandowski Bundesliga kariyerinde 358 maçta 286 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde de 77 golü bulunan Polonyalı golcüyü Real Madrid ve Manchester City de istiyor.
REAL MADRİD VE MANCHESTER CİTY DE PUSUDA!
Lewandowski'yi PSG'nin yanı sıra Real Madrid ve Manchester City de transfer etmek istiyor.