Fenerbahçe'de bu zor oyun içinde öne çıkan bazı isimler var. Skora rağmen onların da hakkını vermek lazım. Sahada kaldığı süre içinde Valencia ve Ferdi ile tüm maç boyunca gösterdiği muazzam pefrormans ile Crespo Fenerbahçe'yi mücadele olarak ayakta tutan isimler oldu. Buna rağmen Trabzonspor iyi ve etkili bir takım olduğunu hem oyunu hem de etkili ve bireysel yetenekli futbolcularıyla gösterdi. Bakasetas büyük bir oyun lideri. Hem oyunu yönetti hem de skoru belirledi. Trabzonspor'un galibiyetinin altındaki en büyük imzanın da sahibi oldu.