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Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:02

Uğurcan Çakır Altay hakkında ilk kez konuştu! 'Milli takımda kim oynarsa oynasın...'

Uğurcan Çakır Altay hakkında ilk kez konuştu! ’Milli takımda kim oynarsa oynasın...’

Trabzonspor, evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi Bakasetas ve Yusuf Sarı'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise Uruguaylı Diego Rossi kaydetti. Ali Şansalan'ın kararlarının çok tartışıldığı maçtan sonra Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Altay Bayındır ile iyi arkadaş olduklarını ifade eden Uğurcan, milli takım tartışmalarına değindi.

Milli takımda uzun süredir devam eden kaleci tartışmaları sonrası Uğurcan Çakır'dan olgun bir açıklama geldi. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Altay Bayındır'ın arkadaşı olduğunu kim oynarsa oynasın birbirlerine destek vereceklerini söyledi. Lider oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Uğurcan, dünkü performansıyla da alkış aldı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ALTAY AÇIKLAMASI!

Uğurcan Çakır, Altay Bayındır hakkında ilk kez konuştu. Uğurcan'ın kendisinin arkadaşı olduğunu o oynarsa kendisinin onu destekleyeceğini kendisi oynarsa da Altay'ın kendisini destekleyeceğini ifade eden Uğurcan Çakır olgun açıklamalarıyla dikkat çekti.

Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır sözleri! 'O benim arkadaşım o oynarsa desteklerim o da beni destekler'

KUNTZ'UN İLK İKİ MAÇINDA UĞURCAN OYNAMIŞTI

Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosuna Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Sinan Bolat'ı çağırdı. Alman teknik adam Norveç ve Letonya maçlarında Uğurcan'a forma şansı vermişti.


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Uğurcan Çakır Altay hakkında ilk kez konuştu! 'Milli takımda kim oynarsa oynasın...'
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