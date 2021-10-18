Uğurcan Çakır Altay hakkında ilk kez konuştu! ’Milli takımda kim oynarsa oynasın...’

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ALTAY AÇIKLAMASI!
Uğurcan Çakır, Altay Bayındır hakkında ilk kez konuştu. Uğurcan'ın kendisinin arkadaşı olduğunu o oynarsa kendisinin onu destekleyeceğini kendisi oynarsa da Altay'ın kendisini destekleyeceğini ifade eden Uğurcan Çakır olgun açıklamalarıyla dikkat çekti.
Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır sözleri! 'O benim arkadaşım o oynarsa desteklerim o da beni destekler'
KUNTZ'UN İLK İKİ MAÇINDA UĞURCAN OYNAMIŞTI
Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosuna Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Sinan Bolat'ı çağırdı. Alman teknik adam Norveç ve Letonya maçlarında Uğurcan'a forma şansı vermişti.