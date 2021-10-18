Uğurcan Çakır Altay hakkında ilk kez konuştu! ’Milli takımda kim oynarsa oynasın...’

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ALTAY AÇIKLAMASI!

Uğurcan Çakır, Altay Bayındır hakkında ilk kez konuştu. Uğurcan'ın kendisinin arkadaşı olduğunu o oynarsa kendisinin onu destekleyeceğini kendisi oynarsa da Altay'ın kendisini destekleyeceğini ifade eden Uğurcan Çakır olgun açıklamalarıyla dikkat çekti.

Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır sözleri! 'O benim arkadaşım o oynarsa desteklerim o da beni destekler'