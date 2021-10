Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u kendi sahasında ağırlayacak. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele öncesinde Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda Ajax, B. Dortmund ve Sporting Lizbon bulunuyor. BJK ŞL puan durumu da, maç öncesinde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Beşiktaş grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu güncel puan durumu sıralaması