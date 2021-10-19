Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu güncel puan durumu sıralaması
Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:40

Beşiktaş grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu güncel puan durumu sıralaması

Beşiktaş grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu güncel puan durumu sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçına Sporting Lizbon karşısında çıkıyor. Zorlu geçmesi beklenen maç öncesinde, en çok araştırılan konulardan birisi Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu olarak öne çıkıyor. Bu noktada, Beşiktaş grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Sporting Lizbon maçı öncesinde Beşiktaş grupta kaçıncı sırada? İşte, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu güncel puan durumu tablosu ve sıralaması

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u kendi sahasında ağırlayacak. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele öncesinde Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda Ajax, B. Dortmund ve Sporting Lizbon bulunuyor. BJK ŞL puan durumu da, maç öncesinde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Beşiktaş grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu güncel puan durumu sıralaması

BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, Sporting Lizbon maçı öncesinde grupta 0 puanla 3. sırada yer alıyor. C Grubu puan durumu şu şekilde:

  1. Ajax - 6 puan
  2. B. Dortmund - 6 puan
  3. Beşiktaş - 0 puan
  4. S. Lizbon - 0 puan

BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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Beşiktaş grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C Grubu güncel puan durumu sıralaması
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