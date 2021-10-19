Josef de Souza'dan Sporting maçı yorumu! "Kornerden yediğimiz goller..."

Beşiktaş'ın daima atak oynayan bir takım olduğunu söyleyen Josef, "Beşiktaş daima atak oynaması gereken bir takım. Geride kalmak benim için sorun teşkil etmiyor. Şu anda zor bir süreçten geçiyoruz ama taraftarların takıma inanmasını istiyoruz. Geçen sene de zor bir dönemden geçmiştik ama sonrasında şampiyon olduk. Taraftarlar tekrar takıma inansınlar" açıklamasında bulundu.



