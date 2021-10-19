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Giriş Tarihi: 19.10.2021 23:12 Son Güncelleme: 19.10.2021 23:33

Josef de Souza'dan Sporting maçı yorumu! "Kornerden yediğimiz goller..."

İHA
Josef de Souza’dan Sporting maçı yorumu! Kornerden yediğimiz goller...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan siyah-beyazlı takımın Brezilyalı yıldızı Josef, kornerden yedikleri gollere dikkat çekerek, "Kornerden yediğimiz 3 gol belirleyici detay oldu" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Sporting Lizbon maçının ardından konuştu. Şampiyonlar Ligi'nde maçların detaylarda belli olduğunu söyleyen Josef, "Kornerden yediğimiz 3 gol belirleyici detay oldu" diye konuştu.

Sporting Lizbon'a sahasında 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir alan olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Josef, "Şampiyonlar Ligi oldukça farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. Kornerden ilk yarıda 3 gol yemek oldukça önemli bir detay. Detayları çıkarınca durum farklı oluyor. Bu detay da mağlubiyete neden oldu" dedi.

Josef de Souza'dan Sporting maçı yorumu!

Beşiktaş'ın daima atak oynayan bir takım olduğunu söyleyen Josef, "Beşiktaş daima atak oynaması gereken bir takım. Geride kalmak benim için sorun teşkil etmiyor. Şu anda zor bir süreçten geçiyoruz ama taraftarların takıma inanmasını istiyoruz. Geçen sene de zor bir dönemden geçmiştik ama sonrasında şampiyon olduk. Taraftarlar tekrar takıma inansınlar" açıklamasında bulundu.

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Josef de Souza'dan Sporting maçı yorumu! "Kornerden yediğimiz goller..."
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