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Giriş Tarihi: 19.10.2021 14:43

Pozantı Belediyespor’da tek hedef şampiyonluk

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Pozantı Belediyespor’da tek hedef şampiyonluk

Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) Adana’yı temsil eden Pozantı Belediyespor yaptığı 4 yeni transferle kadrosunu daha da güçlendirdi.

Pozantı Belediyespor'un Onursal Başkanı Mustafa Çay, yeni transfer edilen futbolcularla kadroyu daha da güçlendirdiklerini söyledi. Başkan Çay, "TFF 2. Lig takımı Kırşehir Belediyespor'dan santrafor Kazım Çelik, Adana 1954 Spor Kulübü'nden orta saha oyuncusu Erdeniz Celal İpek, İstanbul Tepecikspor'dan orta saha oyuncusu Çağrı Kolca, Ağrı Doğubeyazıtspor'dan orta saha oyuncusu Ulaş Taş ile anlaşma yaptık" dedi.

Pozantı Belediyespor Teknik Direktörlerinden Ersoy Tokmak, ligin ilk maçını deplasmanda Silifke Belediyespor ile yapacaklarını belirterek, "Takımımız, deneyimli antrenörlerimiz nezaretinde Pozantı ilçe stadında çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Teknik ekibinden, kulüp başkanınıza kadar Pozantı Belediyespor'un şampiyon olması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Pozantı Belediyespor’da tek hedef şampiyonluk
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