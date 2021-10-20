Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Hırsızlığın en kötüsü, alın terini çalmaktır

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Erol Bilecik, "Hırsızlığın en kötüsü, alın terini çalmaktır" dedi. Erol Bilecik'in açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle ekran başındaki tüm taraftarlarımıza, üyelerimize kısaca yüreği sarı-lacivert atan herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi bugün gerçekten bir ilki yaşıyoruz. Hep beraber bir karar almış olduk ve bu akşam kendi kanalımızda ilk kez takımımızın maçını yarıda kestik. Maç yayınına da dolayısıyla devam etmedik. Söylemiş olduğunuz gibi bizim için maç aslında 90 dakika değil, adeta adaletin bittiği yerde bitmişti. Camia olarak bu maça dair tavrımızın kararlılıkla devam edeceğini hem vurgulamak ve bu maçı normal bir futbol maçı olarak kabul etmeyeceğimizin bir kez daha altını çizmek için bu gece bu yayını yarıda kesmiş olduk.



Ancak milyonlarca taraftarımızın içi gerçekten rahat olsun. Biz, bize güvenenleri asla yarı yolda bırakmayız. Gerek saha içinde gerek saha dışında hakkımızı korumak için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Evet, bu gece bir maçı yine söylediği gibi 23. dakikada kesmiş olduk. Çünkü bu maç 23. dakika itibarıyla gerçekten iki takım arasında oynanan bir karşılaşma olmaktan çoktan çıkmıştı. 23. dakika itibarıyla bir futbol maçı değil; senaryosu adeta çok önceden yazılmış sanki bir film izledik. Maç, maç olmaktan çıktı ve bir hakemin; futbolculardan, takımlardan rol çaldığı, emek çaldığı, sonuca direkt etki ettiği bir takımın da yani bizim, göz göre göre hakkımızın yendiği net olarak bir olaya dönüştü.



Düşünün ki bu söyleyeceğim inanılmaz bir şey ama bir hakemin, bir takımın futbolcularına kinle, hırsla bakması gerçekten Türk futbolu adına olağanüstü endişe verici bir gelişme! Bu yapılanlar Türk futbolunda sadece Fenerbahçe'ye karşı ortaya konan bir yaklaşımsa ama herkes şunu son derece iyi bilsin ki; 'Fenerbahçe demek milyonlarda yürek demektir!'. Fenerbahçe yoluna çıkan her şeyle, herkesle başkanından taraftarına, yöneticisinden futbolcusuna, tüm camiasıyla baş etmeyi çok iyi bilir. Çünkü bu genlerinde vardır. Sevgili Fenerbahçeliler, hırsızlığın en kötüsü, alın terini çalmaktır! Maç sonunda doğal olarak birçok şey unutulur ama bir hatalı düdük, yıllar geçse de unutulmaz!



Bu maçta emin olun bir değil, hep beraber de tanık olduk onlarca hatalı düdükle tarihe haksızlık olarak kazındı. Fenerbahçe camiası olarak 7'sinden 70'ine sarı lacivert formalarını giyerek pazar akşamı ekran başında bize destek olan büyün Fenerbahçelilerin hakkını aramaya devam ederek maçı tarihe bambaşka bir şekilde kazıyacağız. Ve bunu önümüzdeki günlerde görmeye emin olun devam edeceksiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum: pazar gecesi, gecenin o saatinde havalimanında bizi karşılamaya gelen ve bizleri bağrına basan o büyük taraftarımız, herkese Fenerbahçe camiasının nasıl bir tek yürek olduğunu bir kez daha gösterdi.



İşte bizim camia böyle bir camia. İşte bu camia, şampiyonluk yolunda önüne ne çıkarsa çıksın her şeyin üstesinden böyle bir birlik ve beraberlikle fazlasıyla gelir. Bu eşsiz birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle sezon sonuna kadar her mecrada, gereken mücadeleyi fazlasıyla verip yolun sonunda şampiyonluğa ulaşacağız! Buna emin olun. Buna her şeyden daha fazla, her zamankinden çok daha fazla inanıyoruz. Fenerbahçe artık uyandı ve o efsanevi ruhuna tekrardan geri döndü. Taraftarımız rahat olsun. Tüm Fenerbahçe camiasına gönül rahatlığıyla iyi geceler diliyorum sevgilerimi paylaşıyorum. Sağ olun var olun."