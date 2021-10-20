Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’ndan milli takım sözleri! Kanada, Hollanda ve Türkiye...

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ve teknik direktör Ferdi Kadıoğlu Antwerp maçından önce açıklamalarda bulundu.
FERDİ KADIOĞLU AÇIKLADI! 'BU ZOR BİR KARAR, ÜÇ TERCİH HAKKIM VAR...'
'Üç farklı milli takımı seçme ihtimalim var, zor bir karar. Karar verdiğim zaman zaten herkes görecek. En iyi kararı vermek istiyorum.
Son maçta hayal kırıklığına uğradık. Bunu değiştiremeyiz, önümüzdeki maça bakacağız. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp önceki maçı unutturmalıyız.'Vitor Pereira'dan hakemlere eleştiri! 'Bundan sonra hakemler de tıpkı benim gibi...'