Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’ndan milli takım sözleri! Kanada, Hollanda ve Türkiye...

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLADI! 'BU ZOR BİR KARAR, ÜÇ TERCİH HAKKIM VAR...'

'Üç farklı milli takımı seçme ihtimalim var, zor bir karar. Karar verdiğim zaman zaten herkes görecek. En iyi kararı vermek istiyorum.