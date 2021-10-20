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Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:06 Son Güncelleme: 20.10.2021 16:06

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım sözleri! Kanada, Hollanda ve Türkiye...

Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’ndan milli takım sözleri! Kanada, Hollanda ve Türkiye...

Özellikle bu sezon Vitor Pereira'nın gelmesiyle birlikte çoğu maçta forma şansı bulan ve takımın önemli isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Royal Antwerp ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferdi, milli takım konusunun kendisi için zor bir karar olduğunu belirtti.

Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetle liderliği rakibine devreden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir maça çıkıyor. Frankfurt deplasmanında berabere kalan, Olympiacos karşısında ise sahasında 3-0 kaybeden Fenerbahçe, yarın akşamki Royal Antwerp maçından mutlak 3 puan çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ve teknik direktör Ferdi Kadıoğlu Antwerp maçından önce açıklamalarda bulundu.

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'Üç farklı milli takımı seçme ihtimalim var, zor bir karar. Karar verdiğim zaman zaten herkes görecek. En iyi kararı vermek istiyorum.

Son maçta hayal kırıklığına uğradık. Bunu değiştiremeyiz, önümüzdeki maça bakacağız. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp önceki maçı unutturmalıyız.'

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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım sözleri! Kanada, Hollanda ve Türkiye...
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