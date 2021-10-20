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Giriş Tarihi: 20.10.2021 16:06 Son Güncelleme: 20.10.2021 16:30

Vitor Pereira'dan hakemlere eleştiri! 'Bundan sonra hakemler de tıpkı benim gibi...'

Vitor Pereira’dan hakemlere eleştiri! ’Bundan sonra hakemler de tıpkı benim gibi...’

Oyuncuların dinlenmelerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Vitor Pereira, sürekli maç oynadıklarını bu nedenle zorlandıklarını belirtirken hakemleri de eleştirdi. Trabzonspor maçındaki hakem yönetimini eleştiren Vitor Pereira, 'Ben nasıl hata yapınca kendimi eleştiriyorsam onlar da ders çıkarmalı' dedi. İşte Pereira'nın açıklamaları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddiasını devam ettirmek adına Royal Antwerp karşısında mutlak kazanmak istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vitor Pereira, hakemlerin yönetimini eleştirdi.

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'İki takım için de çok önemli bir maç. Üç puanı almak gruptaki savaşı devam ettirmek anlamına geliyor. Seviyelerin çok yakın olduğunu görebiliyoruz, bu turnuvada tecrübe edinmeye çalışacağız. Tecrübe edinmeye ihtiyacımız var, her zaman tutkuyla değil bazen zekayla da oynamak zorundayız.

Futbol gerçekten zor bir meslek. Kötü bir sonuç aldığımız zaman yeni bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Son oynadığımız maçı değiştiremeyiz. Burası da başka bir turnuva. Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Bu maçtan üç puan almak çok önemli.

'FORMASYON HAKKINDA KONUŞMAKTAN YORULDUM'

Formasyon hakkında konuşmaktan yoruldum. Bu dizilişle ilgili bir durum değil. Formasyonlar değişebilir önemli olan saha içinde dengeyi sağlamak.

'HAKEMLERİN KENDİLERİNİ DÜZELTMESİ LAZIM'

Türkiye'ye bahane üretmeye gelmedim. Düzeltmemiz gereken taraflar var, ben de her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hakemlerin de bunu yapması gerekiyor.

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Biz oynadığımız maçlarda rakibimiz 10 kişi artı kaleciyle topun arkasında oluyor. Kolay değil bu maçlar. Açık olan maçlarda gol atmak daha kolay oluyor. Bize karşı 10 kişiyle topun arkasına geçmesinin sebepleri tabii ki bize saygı duymaları. Bizim onlardan güçlü olduğumuz anlamına geliyor. Tabii ki biz seviyeyi artırmalı ve daha çok çalışmalıyız. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu anlamda seviyeyi yükseltmek çok da kolay olmuyor.

Lige ara verilen milli ara dönemlerinde de oyuncularımızın çoğu burada olmuyor. Yapacak bir şey yok, modern futbol böyle. Şimdi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın sayılarının artırılması ve daha fazla turnuva yapılması gündemde. Tabii ki daha fazla turnuva daha fazla maç demek ve daha fazla para demek. Ama oyuncuların da insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz de birçok problem ve sakatlıkla karşılaşıyoruz.

Bu konuyu biraz daha düşünmeliyiz. Ben daha fazla gol atmak istiyorum, kalemde gol görmek istemiyorum. Umarım ilerleyen dönemde bunu başarırız.'

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Vitor Pereira'dan hakemlere eleştiri! 'Bundan sonra hakemler de tıpkı benim gibi...'
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