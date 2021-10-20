Lige ara verilen milli ara dönemlerinde de oyuncularımızın çoğu burada olmuyor. Yapacak bir şey yok, modern futbol böyle. Şimdi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın sayılarının artırılması ve daha fazla turnuva yapılması gündemde. Tabii ki daha fazla turnuva daha fazla maç demek ve daha fazla para demek. Ama oyuncuların da insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz de birçok problem ve sakatlıkla karşılaşıyoruz.