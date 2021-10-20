Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümlerine katılan Aras karakteri merak ediliyor. Aras karakterine hayat veren ise Berkay Ateş oluyor. Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Peki Sadakatsiz Aras kimdir? Aras'ı canlandıran Berkay Ateş kaç yaşında, nereli?