Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümlerine katılan Aras karakteri merak ediliyor. Aras karakterine hayat veren ise Berkay Ateş oluyor. Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Peki Sadakatsiz Aras kimdir? Aras'ı canlandıran Berkay Ateş kaç yaşında, nereli?
Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.
2020- (Alev Alev)
2018 – Çukur
2018 – Gülizar
2016 – İstanbul Sokakları
2016 – Anne
2015 – Abluka
2013 – Yarım Kalan Mucize