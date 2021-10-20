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Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:02

Sadakatsiz Aras kimdir? Aras’ı canlandıran Berkay Ateş kaç yaşında, nereli?

Sadakatsiz Aras kimdir? Aras’ı canlandıran Berkay Ateş kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Diziye yeni dahil olan Berkay Ateş’in canlandırdığı Aras karakteri ise merak ediliyor. Derin’in hafızasını kaybeden gizemli kişiye Aras diye hitap etmesi şoke etti. Diziyi takip edenler Sadakatsiz Berkay Ateş kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Sadakatsiz Aras kimdir? Aras’ı canlandıran Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı…

Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölümlerine katılan Aras karakteri merak ediliyor. Aras karakterine hayat veren ise Berkay Ateş oluyor. Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Peki Sadakatsiz Aras kimdir? Aras'ı canlandıran Berkay Ateş kaç yaşında, nereli?

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

BERKAY ATEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020- (Alev Alev)

2018 – Çukur

2018 – Gülizar

2016 – İstanbul Sokakları

2016 – Anne

2015 – Abluka

2013 – Yarım Kalan Mucize

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Sadakatsiz Aras kimdir? Aras’ı canlandıran Berkay Ateş kaç yaşında, nereli?
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