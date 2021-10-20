PRİMLER HESABA YATTI

Fenerbahçe galibiyeti sonrasında standart derbi primi olan 60 bin TL'yi 100 bin TL'ye çıkaran ve bu primin sadece kadrodakilere değil tüm takıma dağıtılacağını açıklayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözünü tuttu. Yönetim dün oyuncuların hesaplarına 100 bin TL'lik primi yatırdı. Özellikle takımda bulunan altyapı oyuncuları yıllık kazançlarının önemli bir bölümüne denk gelen paranın bir anda hesaplarına yatırılması ile büyük mutluluk yaşadı.