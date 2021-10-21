Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:40 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:41

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde kritik kararların alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabinenin yeni gündem maddesi artan vaka sayısı ve bundan ileri gelen tedbir kararları olması bekleniyor. Öte yandan “Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, bu hafta var mı?” soruları oldu. Öte yandan yüz yüze eğitimle ilgili alınacak kararlar da merak konusu haline geldi. Peki, Bakanlar Kurulu kabine toplantısı ne zaman? İşte tüm detaylar...

Yeni haftanın üçüncü gününde gündem maddelerinden birisi de beklenen Kabine Toplantısı oldu. Yüz yüze eğitim süreci ve artan vaka sayısıyla beraber yeni tedbir kararlarının alınması beklentileri doğarken konuyla ilgili detaylar da "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün, bu hafta var mı?" soruları ile merak konusu haline geldi. Henüz Bakanlar Kurulu'nun toplanacağı tarih hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni hafta ile beraber en çok araştırılan konular arasında bulunan Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerine ziyareti nedeniyle Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın tarihi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLMUŞTU?

En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti:

"Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız. Sağlık alanında Kovid-19 salgınındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Türkiye bu kürsel tehdide karşı en başından beri dünyada en iyi kriz yönetimini sergileyen ülkelerin başında geliyor.

Gereken her türlü tedbiri almak, hizmeti sağlamak suretiyle hayata geçirdiğimiz bu stratejinin ne kadar doğru olduğunu dünyada yaşnanan gelişmeler bir ke zdaha teyit ediyor. 2018 yılında yönetim sistemimizi değiştirerek bugünlere kendimizi hazırladık.

ENGELLİ ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim.

"MİLLETİMİZİN MAĞDURİYETİNE YOL AÇAN FIRSATÇILARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Fahiş artışların yaşandığı bir dönemde çoğu ülke pahalılık yanında ciddi mal ve ürün sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Artık daha çok üreten, ihraç eden, kazanan özel sektörümüzün de kendi çalışanlarını aynı şekilde koruyacak bir anlayışı ortaya koyacağına inanıyorum. Milletimizin mağduriyetine yol açan fırsatçıları yakından takip ediyoruz, önceğimiz milletimizin huzurudur, geleceğidirdi. Birileri Türkiye'ye siyasi konularda yapamadıkları diz çöktürme işini ekonomi üzerindne yapmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir.

"HEDEFLERİMİZE DOĞRU KARARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜYORUZ"

Bugün Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak yükselen yıldızının gerisindeki en önemli unsurlarından biri de etki halkasıdır. Türkiye'deki 3,6 milyon Suriyeliyi, toplamda 5 milyonu bulan sığınmacı varlığını yük olarak görenler meseleye buradan bakmalıdır. Her alanda ülkemizi kalkındaracak politikalarla, yatırımlarla, hizmetlerle hedeflerimize doğru kararlı bir şekilde yürüyoruz. Artık hedeflerinin çoğuna ulaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme giriyoruz.

PARİS ANLAŞMASIYLA İLGİLİ

Bugün gelişmiş diye tabir edilen ülkeler insanlığın ortak mirası olan çevreyi çok hoyratça tüketmiştir. Salgın döneminde üretimde ve insan hareketliğinde yaşanan kısmi yavaşlamanın bile dünyamızı tabiat dengeleri açısından ne kadar rahatlatığını uzaydan çekilen resimler gösterdi. İklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını Meclisi'mizin onayıyla yürürlüğe koyduk. Önümüdeki dönem için yeşik kalkınma devirimini tüm çalışmalarımızın merkezine yerleştireceğiz. Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ İSMİ DEĞİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. Bünyesinde iklim değişikliği uyum koordinasyon kurulu oluşturuyoruz. İklim Değişikliği Başkanlığı oluşturuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütleriyle sınırlarımız içinde yüzleşmek yerine, tehditleri kaynağında imha edecek yeni stratejilere geçtik. Terör ve teröristle beraber, terörizmle de mücadele etti. Terör hadiselerinin yaşandığı şehirleri de hızla kalkındırdık. İhtiyacımız olan silah ve mühimmatı kendimiz üretmek suretiyle dışa bağımlılıktan kurtulduk. Turizmden çarşı pazara kadar günlük hayatın her anında bu tabloya şahit olmak mümkündür. Terör örügtünün finans kaynaklarını bitirme noktasına geldik. Artık çocukları dağa giden annelerinin yürek sızısı yerine çocuklarına kavuşan Diyarbakır annelerinin sevinciyle karşılaşıyoruz. Bu yıl ikna yoluyla 153 terör örgütü mensubunun teslim olmasını sağladık. Son 5 yılda bu şekilde geri kazandığımız gençlerimizin sayısı bini geride bıraktı.

Ülkemide uyuşturucu bağlantılı ölümlerin son 5 yılda 3'te bir seviyesine düşürdük. Son dönemde göç yönteminde de yeni stratejileri ve uygulamaları devreye alıyoruz.

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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı?
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