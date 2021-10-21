Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati belli oldu mu, açıklama geldi mi?

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı, gündemin önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Son olarak 11 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen kritik toplantının ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor. Aşı çalışmaları, vaka sayıları, yüz yüze eğitim ve okullarda son durum, yeni önlem ve tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi önemli konular, kritik toplantı konuları arasında yer alıyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ve saati belli oldu mu?