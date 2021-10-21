Merih golünü attı, çıktı Ronaldo şovunu yaptı!

Şampıyonlar Ligi'nde F Grubu'nda Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Ronaldo'lu Manchester United ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, Pasalic veMerih'in golleriyle ilk yarıyı 2-0önde kapattı. İlk yarının kahramanı olan ancak sakatlanan milli futbolcumuz ikinci devreye devam edemedi. Kırmızı Şeytanlar, Rashford ve Maguire ile 2-2 beraberliği yakaladı. 81'de kafayla son sözü söyleyen Cristiano Ronaldo, takımını 3-2'likzafere taşıyıp Devler Ligi'ndeki137. golünü kaydetti. Grubun diğer maçında Villarreal, Young Boys'u 4-1 mağlup etti. Diğer sonuçlar: E Grubu: Barcelona-Dinamo Kiev: 1-0, Benfica-Bayern Münih: 0-4. GGrubu: Salzburg-Wolfsburg: 3-1, Lille-Sevilla: 0-0. H Grubu: Chelsea- Malmö: 4-0, Zenit-Juventus: 0-1