Real Madrid Marcelo’nun yerine Sergio Reguilon’u transfer edecek

SABAH SPOR - DIŞ HABER! İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşamak için mücadele eden Real Madrid, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mbappe, Haaland gibi yıldızları gündemine alan eflatun-beyazlılar, sol bek pozisyonu için de hedefini belirledi.