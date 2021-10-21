Real Madrid Marcelo’nun yerine Sergio Reguilon’u transfer edecek

SABAH SPOR - DIŞ HABER! İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşamak için mücadele eden Real Madrid, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mbappe, Haaland gibi yıldızları gündemine alan eflatun-beyazlılar, sol bek pozisyonu için de hedefini belirledi.
Yaklaşık 16 yıldır Real Madrid forması giyen Marcelo, sezon sonunda İspanyol devinden ayrılacak. Kontratı sona erecek olan Brezilyalı yıldızın yeni adresi PSG olabilir.
El Nacional'da yer alan habere göre Real Madrid, geçen sezon 32 milyon euro karşılığında Tottenham'a sattığı Sergio Reguilo'u gündemine aldı.
Sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanacak olan başkent ekibinin bu transfer için 40 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor.
Zidane'ın planları arasında yer almayan İspanyol sol bek, İngiliz ekibine satılmıştı. Ancak Ancelotti, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.
Sergio Reguilo ile Manchester United'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.