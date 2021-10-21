Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid Marcelo'nun yerine Sergio Reguilon'u transfer edecek
Giriş Tarihi: 21.10.2021 12:08 Son Güncelleme: 21.10.2021 12:09

Real Madrid Marcelo'nun yerine Sergio Reguilon'u transfer edecek

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Real Madrid Marcelo’nun yerine Sergio Reguilon’u transfer edecek

Real Madrid'de bir dönem sona eriyor. Yaklaşık 16 yıldır İspanyol devinde forma giyen Marcelo, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı sol bekin sözleşmesi bitiyor ve serbest kalacak. Real Madrid cephesi, Marcelo'nın boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor. Geçen yaz 32 milyon euro karşılığında Tottenham'a satılan Sergio Reguilon, Real Madrid'e geri dönecek. İşte detaylar...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşamak için mücadele eden Real Madrid, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mbappe, Haaland gibi yıldızları gündemine alan eflatun-beyazlılar, sol bek pozisyonu için de hedefini belirledi.

Yaklaşık 16 yıldır Real Madrid forması giyen Marcelo, sezon sonunda İspanyol devinden ayrılacak. Kontratı sona erecek olan Brezilyalı yıldızın yeni adresi PSG olabilir.

Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan 33 yaşındaki sol bek yerine alınacak isim de belli oldu.

El Nacional'da yer alan habere göre Real Madrid, geçen sezon 32 milyon euro karşılığında Tottenham'a sattığı Sergio Reguilo'u gündemine aldı.

Sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanacak olan başkent ekibinin bu transfer için 40 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor.

Zidane'ın planları arasında yer almayan İspanyol sol bek, İngiliz ekibine satılmıştı. Ancak Ancelotti, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Sergio Reguilo ile Manchester United'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Son dakika haberi... Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık katil...
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
SON DAKİKA | Cani koca evladının önünde eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemiş!
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi! Bakan Koca'dan Yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: Peş peşe gelen yenilgiler sonrası Sergen Yalçın'a veryansın! 'Kumar böyle olmaz, Emre Belözoğlu...'
Son dakika haberi: Parçaları foseptikte bulunan cesetle ilgili şok detaylar: Asit almak istedim
3600 ek göstergeye göre emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
Avrupa'da zincirler koptu enflasyon uçtu
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid Marcelo'nun yerine Sergio Reguilon'u transfer edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA