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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:32 Son Güncelleme: 21.10.2021 12:08

Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek! Fenerbahçe...

Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek! Fenerbahçe...

Son dakika... Süper Lig'in 10. haftası ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek. 24 Ekim Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta oynanacak zorlu derbinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray müsabakasında deneyimli hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Son dakika...Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Hafanın en kritik müsabakası İstanbul'da iki ezeli rakip arasında oynanacak. 24 Ekim Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Ligde 17 puanı bulunan iki takımın müsabakasında deneyimli hakem Fırat Aydınus görev yapacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre Aydınus'un yardımcılarını; Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık ve Alper Ulusoy yapacak.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

CUMA

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay (Yeni Malatya) YASİN KOL

23 EKİM CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Çaykur Didi) HÜSEYİN GÖÇEK
16.00 Gaziantep FK - GZT Giresunspor (Kalyon) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA
19.00 Göztepe - Trabzonspor (Gürsel Aksel) ATİLLA KARAOĞLAN



24 EKİM PAZAR:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat) HALİS ÖZKAHYA
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) BAHATTİN ŞİMŞEK
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER

25 EKİM PAZARTESİ:

20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) FIRAT AYDINUS

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Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek! Fenerbahçe...
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