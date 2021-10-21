Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek! Fenerbahçe...

Ligde 17 puanı bulunan iki takımın müsabakasında deneyimli hakem Fırat Aydınus görev yapacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre Aydınus'un yardımcılarını; Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık ve Alper Ulusoy yapacak.