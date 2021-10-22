Aslan Moskova’yı yaktı

İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı mücadelede Fatih Terim’in hamleleri ikinci yarıda ibreyi G.Saray’a çevirdi. Kerem Aktürkoğlu’nun 82’de gelen golü Rusya deplasmanında Cimbom’u zafere taşıdı
Lazio ile Marsilya'nın 0-0 berabere kaldığı haftada kazanan G.Saray koltuğunu bırakmadı
AYAK SESLERİMİZ DUYULUYOR MU!
Avrupa'ya alışkın olduklarını vurgulayan Fatih Terim, bu sözüyle iddiasını ortaya koyarken, "Şampiyonlar Ligi gibi gruptayız. 7 puanla gol yemeden lider olmak kolay değil" dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu bir grupta olduklarını vurgulayıp "Acele etmedenstratejimizi uyguladık.Tam istediğimiz gibi tekpaslarla güzel bir golattık. Tecrübeli veya genç ayrımı yapmaksızın bütün oyuncularım iyi bir takım olmada ısrarlılar. Bu kadar az pozisyon vererek bu grupta 7 puanla lider olmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi grubu burası" yorumunu yaptı. Avrupa'ya alışık olduklarını kaydeden tecrübeli hoca "Taraftarımızlabirlikte ufak ufak ayak seslerimiziduyurabilir miyiz? UEFAAvrupa Ligi'nde gol yemeyeniki takım var, biri biziz.İnşallah güzel işler yapacağız" şeklinde konuştu.
HOCAMIN SÖZÜNÜ DİNLEDİM!
Kerem: "Oyuna girerken hocam bana savunma arkasındaki boşlukları kullanabileceğimi söylemişti. Ben de öyle yaptım. Gol bana nasip oldu." Doğum gününü kutlayan Kerem Aktürkoğlu 23 yaşına girdiği gün gol sevinci de yaşadı. Genç oyuncu Fatih Terim'in oyuna girerken verdiği plana göre hareket ettiğini belirtirken şöyle devam etti: "Hem benim hem G.Saray hem de Türkiye için güzel bir galibiyet oldu. Oyuna girerkenhocam bana savunmaarkasındaki boşlukları kullanabileceğimisöylemişti. Bende öyle yaptım. Gol atmak bana nasip oldu. Oynayan her oyuncu ilk 11 oyuncusudur. Hepimiz güzel işler yaptık. Rusya'da bu soğukta bu oyunu oynamak çok önemliydi. Oyuncu değişiklikleri de skora yansıdı."
4X4'LÜK OYNADI!
KEREM Aktürkoğlu oyuna girdiği 67. dakikadan itibaren takımının hücum yükünü omuzladı. Kullandığı 4 şutta da isabet sağlayan oyuncu girdiği3 ikili mücadelenin ikisini kazandı. Attığı golün yanı sıra Lokomotiv savunmasını bir hayli zorlayan oyuncu maçın da en etkili ismi oldu..
12 YIL SONRA AVRUPA'DA COŞTU
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son 7 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmezken 2009'daki 11 maçlık yenilmezlik serisi sonrasında en uzun serisini yakaladı.
KENDİ REKORUNU KIRDI! Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçta da gol yemeyen G.Saray kendi rekorunu da kırdı. Sarı-kırmızılılar UEFA Kupası ve Avrupa Ligi tarihinde ilk kez üst üste 4 maçta da kalesini kapatmayı başardı.
8 MAÇLIK SERİ BİTTİ!
Avrupa kupalarında ön eleme maçları dışındaki son 8 karşılaşmasında dış sahada gol atamayan G.Saray bu seriye dün son verdi. Aslan dün Lokomotiv ağlarını sarsarak golsüzlük dönemine de nokta koydu.