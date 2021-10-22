Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi’nde yine tarihe geçti! Fransızlar o istatistiği eleştirdi...

Son dakika haberi... 2020 yazında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan milli oyuncumuz Burak Yılmaz, kariyerinde ilk kez 5 büyük ligden birinde oynama şansı yakaladı. Lille'de geçirdiği ilk sezonunda Avrupa futboluna damga vuran Burak, takımını şampiyonluğa taşıdı.
Kısa sürede Fransız taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli golcü, geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayan Lille'in en önemli oyuncularından birisi olmuştu.
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Fransa'da bir Türk çılgınlığı yaratan futbolcularımız, bu sezon geçtiğimiz sezonun etkisini yaratamadı.
Teknik direktör değişikliyle birlikte beklenen seviyenin altında kalan Lille, ilk 10 haftada 14 puan toplayabildi ve 11. sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde ise Salzburg, Sevilla ve Wolfsburg'un yer aldığı grupta 3 haftada yalnızca 2 puan toplayabilen Lille, taraftarını memnun eden görüntüden bir hayli uzakta kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Salzburg'a 2-1 mağlup olan Lille'in tek golünü kaydeden Burak Yılmaz, attığı golle tarihe geçmişti.
Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı Türk futbolcu ünvanına sahip olan milli golcümüz, 3. hafta maçında Sevilla karşılaşmasında yine bir rekora imza attı ancak bu kez eleştirilerin sebebi oldu.
Bu sezon takım olarak beklenen performansı gösteremeyen Lille de eleştirilen isimlerinden birisi de Burak Yılmaz.
Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre, Sevilla karşısında 10 kez ofsayta yakalanan Burak, bu anlamda Şampiyonlar Ligi'nin tarihine geçti.
Avrupa'nın en büyük futbol turnuvasının oynanmaya başlandığı tarihten bu yana bir maçta en çok ofsayta düşen futbolcu olan Burak Yılmaz, Fransızlar tarafından çokça eleştirildi.
Lille formasıyla toplamda 45 maça çıkan Burak Yılmaz, 22 kez ağları sarsmayı başardı.