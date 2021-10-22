Son dakika... Juventus'ta Ronaldo'nun ayrılışının ardından tartışmalar devam ediyor. Gündeme oyuncuyla ilgili flaş iddialar ortaya atıldı. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmasının yansımaları, İtalya'da soyunma odasının en önemli kurallarına uymadığını iddia eden yeni bir raporla devam ediyor.
RONALDO İÇİN KONULAN AYRI KURALLAR İSYAN ETTİRDİ
Tuttuspor'ta yer alan bir habere göre, yayınlanan bir raporda yer alan ifadelere göre, Juventus'ta 3 yıl boyunca forma giyen Ronaldo için ayrı kural ve diğer oyuncular için ayrı kurallar konulduğu iddia edildi.
"RONALDO, KULÜP DEĞERLERİNİ ÇİĞNİYORDU" İDDİASI
Juventuslu oyuncular, Ronaldo'ya özel konulan kuralların diğer oyuncuların sıkı sıkıya bağlı olduğu, 'Eşitlik, birlik ve alçakgönüllülük' ilkelerini çiğnediğini ifade etti.
CHİELLİNİ'DEN RONALDO SONRASI ŞOK SÖZLER
Savunma oyuncusu Chiellini yaptığı açıklamalarda artık Ronaldo'suz bir takım gibi oynadıklarını ifade ederek imalar sözler sarf etti.
"RONALDO İLE ÇIKTIĞIMIZDA SAVUNMAMIZ DAHA KIRILGAN OLUYORDU..."
Ronaldo'nun Juventus'un savunmasına hiçbir katkısı olmadığı ve defansın bir parçası haline gelmediği ifade edildi. Ronaldo'nun 11'de başlamasının takım savunmasını daha da kırılgan yaptığı ve oyuncunun bu sebeple bazen yedek oturtulduğu söylendi.
"SAVUNMAYA HİÇ YARDIM ETMİYOR" ELEŞTİRİLERİ
Manchester United'a geldikten sonra da Ronaldo için aynı eleştiriler yapıldı. Ronaldo'nun takımın savunmasına hiç yardım etmediği fakat gol yollarında da oldukça etkili olduğu söylendi. Fakat savunmadaki eksikliği sürekli olarak eleştiriliyor.
SEZONA KÖTÜ BAŞLANGICIN SEBEBİ RONALDO OLARAK GÖSTERİLDİ
Ronaldo'nun bu sezonki kötü başlangıcın sebebi olduğu ifade edildi. Juventus bu sezon ligde ilk 4 maçını kazanamadı (2 B, 2M) ve lige kötü bir başlangıç yaptı. Daha sonra da 4 maçını ve Şampiyonlar Ligi'nde de gol yemeyerek 3 maçını da kazanmayı bildi.
"RONALDO DAHA ÖNCE GİTSEYDİ TAKIMA İÇİN DAHA İYİ OLURDU"
Ronaldo sonrası çıkışlarına dikkat çeken Bonucci ve Chiellini Ronaldo için şok sözler sarf etti. Chiellini şunları söyledi: "Ronaldo 28 Ağustos'ta ayrıldı ve daha önce gitseydi kesinlikle daha iyi olurdu, böylece ligde daha iyi hazırlanabilirdik. Maalesef bunun bedelini 4 maçta ödedik. Ronaldo oyun sisteminde aslında bir şok yaratıyor. Ronaldo'nun gidişinden sonra yeniden organize olmakta zorlandık."
"Biz 3 yıl boyunca Ronaldo gibi bir yıldızla oynadık. Her düğümü çözmesi için hep ona oynadık. Her zaman iyi işler çıkarmasını bekledik. Onun takımda olması elbette bizlere özgüven verdi fakat bu diğer oyuncuların daha fazla çalışmasına engel oldu."
"Çünkü Ronaldo'nun tek başına maç kazanması düşüncesi yerleşti. Bunun kötü yanı oldu takıma. Fakat bu sene alçakgönüllülük kısmında yeni bir keşif yaptık."