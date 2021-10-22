"Biz 3 yıl boyunca Ronaldo gibi bir yıldızla oynadık. Her düğümü çözmesi için hep ona oynadık. Her zaman iyi işler çıkarmasını bekledik. Onun takımda olması elbette bizlere özgüven verdi fakat bu diğer oyuncuların daha fazla çalışmasına engel oldu."