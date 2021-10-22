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Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:55

Trabzonspor Göztepe'ye karşı üstün! 27. randevu...

İHA
Trabzonspor Göztepe’ye karşı üstün! 27. randevu...

Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor, İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un 11, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti bulunuyor. 10 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak olan Tabzonspor ile Göztepe, 27. kez birbirlerine rakip olacak. Trabzonspor ve Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Esat Sancaktar yapacak. Trabzonspor, ligde 21 puanla lider durumda olurken, Göztepe ise 8 puanla 17 sırada yer alıyor.



GEÇTİĞİMİZ HAFTA İKİ TAKIM DA KAZANDI
Trabzonspor, sahasında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İzmir deplasmanına zirvede gidecek olan bordo-mavililer, dış sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek namağlup lider olarak yoluna devam etmeyi planlıyor.

Göztepe ise geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 hafta aradan sonra galip gelmişti. Trabzonspor'u ağırlayacak olan Ege temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un 11, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti bulunuyor. 10 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 37 gol atarken, İzmir temsilcisi 20 gol kaydetti.



İZMİR'DEKİ MAÇLAR
İki takım, İzmir'de 13 kez karşılaştı. Ev sahibi Göztepe bu maçlarda 2 defa rakibini mağlup ederken, 4 müsabakadan ise yenik ayrıldı. 7 maçta taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Göztepe evinde rakip fileleri 13 kez havalandırırken, ağlarında 17 gole engel olamadı.

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Trabzonspor Göztepe'ye karşı üstün! 27. randevu...
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