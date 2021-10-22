Trabzonspor Göztepe’ye karşı üstün! 27. randevu...

Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Esat Sancaktar yapacak. Trabzonspor, ligde 21 puanla lider durumda olurken, Göztepe ise 8 puanla 17 sırada yer alıyor.





GEÇTİĞİMİZ HAFTA İKİ TAKIM DA KAZANDI

Trabzonspor, sahasında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. İzmir deplasmanına zirvede gidecek olan bordo-mavililer, dış sahadaki 22 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek namağlup lider olarak yoluna devam etmeyi planlıyor.



Göztepe ise geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 hafta aradan sonra galip gelmişti. Trabzonspor'u ağırlayacak olan Ege temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.