Dün akşam Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı gibi diziler ve Kim Milyoner Olmak İster gibi milyonların gözdesi olan programlar ekrana geldi. Bu programları izleyen ya da izlemeyi düşünen pek çok dizisever; "dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Dizilerin izlenme oranlarını ve en çok beğenilen yapımları merak edenler 22 Ekim Cuma reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu diye merak ediyor. İşte dünkü reyting sıralaması ile Cuma dizileri arasında birinci olan yapım ve program!

22 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların saat 10:00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

22 Ekim Cuma reyting sıralaması belli olduğunda haberimizde yer alacak.