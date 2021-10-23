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Giriş Tarihi: 23.10.2021 08:45

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi birinci? 22 Ekim Cuma reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi birinci? 22 Ekim Cuma reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?

Geçen haftaki reytinglerde Arka Sokaklar, Müge Anlı, Esra Erolda, Kırmızı Oda gibi yapımlar kıyasıya rekabet etmişti. Dün yayınlanan dizi ve programlar arasında birincilik koltuğuna kimin oturduğu ise merak konusu oldu. Pek çok dizisever, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi birinci sorusuna yanıt ararken, programların reyting sıralaması merak ediliyor. 22 Ekim Cuma reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu? İşte dünkü reyting sıralaması ile birinci olan program!

Dün akşam Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Yalancı gibi diziler ve Kim Milyoner Olmak İster gibi milyonların gözdesi olan programlar ekrana geldi. Bu programları izleyen ya da izlemeyi düşünen pek çok dizisever; "dünün reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Dizilerin izlenme oranlarını ve en çok beğenilen yapımları merak edenler 22 Ekim Cuma reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu diye merak ediyor. İşte dünkü reyting sıralaması ile Cuma dizileri arasında birinci olan yapım ve program!

22 EKİM CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların saat 10:00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

22 Ekim Cuma reyting sıralaması belli olduğunda haberimizde yer alacak.

GEÇEN HAFTA REYTİNGLERDE KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Yalancı, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi birinci? 22 Ekim Cuma reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?
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