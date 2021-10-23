Fenerbahçe’de hüsran yaşanıyor! Gelenler gidenleri arattı...

OYUNCULARIMI KORUDUM!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 biten Antwerp maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede değil" demişti. Bu sözler tartışma yaratırken Portekizli çalıştırıcı konuyla ilgili şöyle konuştu: "Aldığımız her beraberlik ve mağlubiyette ağır tepkiler oluyor. Bu da takımın gelişimini olumsuz etkiliyor. Camianın ve medyanın takımın gelişim sürecinde olduğunu unutmaması için zaman zaman böyle çıkışlar yapmam gerekiyor. Onlara sahip çıkmak istedim. Üzerlerindeki gereksiz baskıyı kaldırmak için böyle bir ifade kullandım."