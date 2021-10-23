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Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:22 Son Güncelleme: 23.10.2021 09:39

Fenerbahçe'de hüsran yaşanıyor! Gelenler gidenleri arattı...

Fenerbahçe’de hüsran yaşanıyor! Gelenler gidenleri arattı...

Fenerbahçe'de yeni transferlerin hüsranı yaşanıyor. Berisha, Serdar Dursun ve Diego Rossi istenilen performansı vermedi. Süper Lig'in 9. haftası sonunda Berisha, Serdar Dursun ve Diego Rossi toplamda 3 gol ve 4 asist kaydederken, Fenerbahçe'den ayrılan Frey’in yaptığı katkı (12 gol ve 1 asist) bu isimleri solladı. Samatta ve Thiam da yeni takımlarıyla gollerini atmaya devam ediyor.

Son UEFA Avrupa Ligi maçında evinde Antwerp ile 2-2 berabera kalan Fenerbahçe'de Valencia dışındaki diğer golcü isimler istenilen katkıyı veremiyor. Kadroda yeni bir yapılanmaya giderek hücum hattını tamamen yenileyen Fenerbahçe'de gelen oyuncular, performanslarıyla gidenleri aratıyor.

YENİ TRANSFERLERİN İSTATİSTİKLERİ ESKİLERİ ARATIYOR

Bu sezon 5 milyon Euro yatırım yapılan Mergim Berisha (1 gol-1 asist) ve Serdar Dursun (0 gol-0 asist) ile Diego Rossi (2 gol-3 asist) oynadıkları futbolla vasatı aşamadı.

Üç futbolcu toplamda 4 gol atarken, 3 de asist gerçekleştirerek hücum hattında gidenlerin yerini dolduramadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan bu isimlere tepki gösterip, "Valencia da olmasa ne yapardık" yorumlarında bulundu.



20 GOL ATIP 4 DE ASİST YAPTILAR

Kanarya'da istenmeyen futbolcular ise yeni ekiplerinde toplamda 20 gol atarken, 8 de asist ile takımlarını taşıyor. Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla satılan futbolculardan Michael Frey, Antwerp'te 14 maçta 12 gol-1 asist yaparak Avrupa'nın da en golcü isimleri arasında yer aldı.

Mbwana Samatta da aynı takıma kiralık gidip 9 mücadelede 2 gol-1 asist üretti. Kayserispor'a satılan Thiam, 7 maçta 5 gol katkısı (2 gol-3 asist) verirken, Zorya'da kiralık sezonunun son senesindeki Allahyar ise 15 mücadelede, 4 gol-2 asistle öne çıktı. Khimki'ye bonservisiyle giden Kemal Ademi ise 6 maçta 1 asistte kaldı.

ANTWERP'İN STADI ÇÖKTÜ!

Fenerbahçe'nin 4 Kasım'da rövanşa çıkacağı Royal Antwerp'in stadı, kötü hava koşullarına kurban gitti. Fırtınanın getirdiği rüzgâr ve şiddetli yağışlar nedeniyle Bosuil Stadyumu'nun çatısında kopma meydana gelirken çimler de uçtu. Belçika itfaiyesinin çarşamba akşamından perşembeye kadar 23 kez olaya müdahale etmek zorunda kaldığı belirtildi.

OYUNCULARIMI KORUDUM!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 biten Antwerp maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede değil" demişti. Bu sözler tartışma yaratırken Portekizli çalıştırıcı konuyla ilgili şöyle konuştu: "Aldığımız her beraberlik ve mağlubiyette ağır tepkiler oluyor. Bu da takımın gelişimini olumsuz etkiliyor. Camianın ve medyanın takımın gelişim sürecinde olduğunu unutmaması için zaman zaman böyle çıkışlar yapmam gerekiyor. Onlara sahip çıkmak istedim. Üzerlerindeki gereksiz baskıyı kaldırmak için böyle bir ifade kullandım."



KALE EL DEĞİŞTİRİYOR

PFDK'nın Trabzonspor maçı sonrası centilmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle bir maç ceza verdiği Altay, yapılacak itiraz sonuçsuz kalırsa bu sezon ilk kez takımından ayrı kalacak. Alanya maçında kaleyi Berke Özer devralacak. Fenerbahçe'nin 2018'de Altınordu'dan transfer ettiği 21 yaşındaki Berke, son iki sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçirmişti.

46
Berke, Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da 2 sezonda 46 maça çıkarken, 49 gol yedi. 14 kez de kalesini gole kapattı.

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Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta kaleyi koruyan Altay 17 gol yedi. 4 maçta kalesini kapattı.

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Fenerbahçe'de hüsran yaşanıyor! Gelenler gidenleri arattı...
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