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Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:37 Son Güncelleme: 23.10.2021 10:43

Galatasaray derbi öncesi taraftarıyla buluşuyor!

Galatasaray derbi öncesi taraftarıyla buluşuyor!

Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'dan açıklama yapıldı. Galatasaray, yarın NEF Stadyumu'nda yapacağı son antrenmanın taraftarlara açık bir şekilde olacağı açıklandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Yapılacak olan son antrenmanın taraftarlara açık bir şekilde yapılacağı açıklandı.

2020-2021 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri ve 5 Lig maç paketi satın alan taraftarların antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabileceği ifade edildi.

Biletler, 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 15.00'te www.passo.com.tr üzerinden 19.05 TL' den satışa sunulacaktır.

STADYUMA GİRİŞ KURALLARI

- Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerini, Hayat Eve Sığar uygulamasından paylaşıma açmaları gerekmektedir.

-T.C. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler (çift doz Covid 19 aşısı olmuş kişiler), son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid-19 geçirmiş ve bir doz aşı yaptırmış kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilirler.

-Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecektir. Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

-Passolig kartlarını pasaport numaraları ile çıkarmış yabancı uyruklu seyircilerin aşı durumları HES uygulamasına Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmemiş ise bilet alımı veya bilet tanımlaması yapamayacaklardır.

-Maç günleri maça giriş hakkı olan tüm bilet sahiplerine HES Kodu üzerinden tekrar sorgulama yapılacaktır. Riskli olan veya belirlenmiş kriterlere uymayan kişilerin stadyuma girişleri bloke edilecek olup, bilet sahibine sms ve e-mail ile bilgilendirme yapılacaktır. Bilet sahibi maç günü biletini gerekli kriterleri sağlayan bir başkasına transfer edebilir.

-12 yaşını tamamlamış ve henüz T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, söz konusu kişiler 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

  • 0 - 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.
  • Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı ve HES kodu olması zorunludur.
  • Seyircilerin COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyma zorunlulukları vardır.
  • Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.
  • Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.
  • Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.
  • Maça gelecek kişilerin stadyum girişinde HES kodları sorgulanacaktır.

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Galatasaray derbi öncesi taraftarıyla buluşuyor!
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