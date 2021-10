Squid Game yeni sezon olacak mı? Squid Game 2.sezon ne zaman başlayacak?

SQUİD GAME OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Dizinin başrollerinde Lee Jung-jae,Park Hae-soo,Wi Ha-jun oyuncuları yer alıyor.



Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456): Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için oyuna katılır.



Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218): Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.



Yeong-su Oh - Oh Il-nam (No. 001): Dışarıda ölmeyi beklemek yerine oyunu oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.



Anupam Tripathi - Abdul Ali (No. 199): İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.



HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067): Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.



Wi Ha-joon - Hwang Jun-ho: Kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren bir polis memuru.



Heo Sung-tae - Jang Deok-su (No. 101): Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.



Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212): Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.