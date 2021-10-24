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Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:07 Son Güncelleme: 24.10.2021 10:08

Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan Galatasaray'a gözdağı! "Derbiyi kazanmak için..."

Beşiktaşlı Alex Teixeira’dan Galatasaray’a gözdağı! Derbiyi kazanmak için...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışı açısından son derece kritik olan müsabaka öncesinde Alex Teixeira'dan iddialı açıklamalar geldi. Sergen Yalçın'la özel olarak görüşen Brezilyalı yıldız, "Takımıma galibiyet kazandırmak için motiveyim, kendimi ispat etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 17 puanı bulunan iki ezeli rakip, 25 Ekim Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Zirve yarışında son derece önemli olan müsabaka öncesinde siyah-beyazlı takımın Brezilyalı yıldızı Teixeira, derbiye damga vurmaya kararlı olduğunu söyledi.

Galatasaray derbisinde 3 puanı alarak hem moral bulmak hem de zirve yarışındaki iddiasını göstermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i kafasında belirledi.

Sporting maçındaki 4-1'lik yenilgiye rağmen orta saha oyuncularının performansından memnun kalan 48 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Alex Teixeira konusunda kararsızlık yaşıyordu.

Ancak Brezilyalı oyuncunun verdiği teminat Yalçın'ı rahatlattı.

Hocasıyla görüşerek derbide mutlaka sahada olmak istediğini söyleyen yıldız oyuncunun, "Galatasaray maçında görev almak istiyorum. Her zamankinden çok daha iyi bir şekilde kendimi göstereceğim. Takımıma galibiyet kazandırmak için motiveyim, kendimi ispat etmek istiyorum" dediği ifade edildi.

YERLİDE ÇÖZÜM NECİP UYSAL

Sergen Yalçın, Alex'in sahada yer alması için çözümü de Necip Uysal ile buldu.

Kaleci Ersin Destanoğlu ile sol bek Umut Meraş dışında derbiye çıkacak üçüncü yerlinin kim olacağı soru işaretiydi ancak bu belirsizlik de ortadan kalkmış durumda.

48 yaşındaki hoca, 3. Türk olarak sahaya Necip'i sürecek. Tecrübeli futbolcu yarın Vida'nın partneri olarak stoper bölgesinde görev alacak. Başarılı teknik adam, böylece orta sahadaki Josef, Pjanic ve Alex üçlüsünü değiştirmemiş olacak.

GHEZZAL İÇİN ÖZEL MAÇ

Yaz transfer döneminde kendisini ısrarla isteyen G.Saray ile Beşiktaş arasında git gel yaşayan Rachid Ghezzal, derbiye ayrı bir önem veriyor. Tecrübeli futbolcunun hem takımına galibiyet kazandırmaya hem de performansını artırarak skor katkısı yapmaya odaklandığı belirtildi.

Batshuayi ile uyumunu artırmak için idmanlarda aynı takımda yer alan Cezayirli oyuncunun arkadaşıyla sık sık konuştuğu, saha içi düşüncelerini aktardığı öğrenildi. Ghezzal, bu sezon 9 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

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Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan Galatasaray'a gözdağı! "Derbiyi kazanmak için..."
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