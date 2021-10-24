Beşiktaşlı Alex Teixeira'dan Galatasaray'a gözdağı! "Derbiyi kazanmak için..."

YERLİDE ÇÖZÜM NECİP UYSAL

Sergen Yalçın, Alex'in sahada yer alması için çözümü de Necip Uysal ile buldu.

Kaleci Ersin Destanoğlu ile sol bek Umut Meraş dışında derbiye çıkacak üçüncü yerlinin kim olacağı soru işaretiydi ancak bu belirsizlik de ortadan kalkmış durumda.