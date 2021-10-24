İstanbul’da zorlu maç! Fatih Karagümrük’ün konuğu Hatayspor

Saat 13.30'da başlayan müsabakayı Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor.
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FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 HATAYSPOR
Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi alan Fatih Karagümrük 17 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor. 6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 2 yenilgisi bulunan Hatayspor ise 19 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER...
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Jimmy, Borini, Bertolacci, Karamoh, Pesic.
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak Öksüz, Adekugbe, Ruben, Traore, Saba, Emre Çolak, El Kaabi, Diouf.