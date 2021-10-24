Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İstanbul'da zorlu maç! Fatih Karagümrük'ün konuğu Hatayspor
Giriş Tarihi: 24.10.2021 13:09 Son Güncelleme: 24.10.2021 13:31

İstanbul'da zorlu maç! Fatih Karagümrük'ün konuğu Hatayspor

İstanbul’da zorlu maç! Fatih Karagümrük’ün konuğu Hatayspor

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele öncesinde Hatayspor 19 puanla ikinci, Karagümrük ise 17 puanla altıncı sırada yer alıyor. Ligin iyi performans gösteren iki ekibinin müsabakasında Halis Özkahya düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Geride kalan 9 haftada başarılı form grafiği yakalayan iki takım İstanbul'da karşılaşıyor. 17 puanlı Karagümrük, 19 puanlı Hatayspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ediyor.

Saat 13.30'da başlayan müsabakayı Halis Özkahya yönetiyor. Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 HATAYSPOR

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi alan Fatih Karagümrük 17 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor. 6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 2 yenilgisi bulunan Hatayspor ise 19 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER...

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Jimmy, Borini, Bertolacci, Karamoh, Pesic.

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak Öksüz, Adekugbe, Ruben, Traore, Saba, Emre Çolak, El Kaabi, Diouf.

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
Son dakika: Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Oyundan çıkarken...
Mossad’dan casuslara yalan makineli test!
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Arda Yurtseven'in ölümü mercek altında: Ağaca asılı bulunmuştu...
Tunç Soyer’e heykel tepkisi! Dikmekle ve saymakla bitmiyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar kapanacak mı ve Kasım ayında yüz yüze eğitim mi olacak?
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devlet kapısından alınabilecek
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2021: KYK bursu başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
Tyson Fury ve Deontay Wilder’ın doping testleri açıklandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da zorlu maç! Fatih Karagümrük'ün konuğu Hatayspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA