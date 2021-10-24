Katarlılar kesenin ağzını açtı! Beckham’a 180 milyon euro’luk teklif

En büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek. Katar'da mevsim şartları sebebiyle tarihte ilk kez kışın yapılacak olan Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Katar'da boy gösterecek ülkeler yavaş yavaş belli olmaya devam ederken, federasyon da ilgiyi artırmak için özel olarak çalışıyor.