Katarlılar kesenin ağzını açtı! Beckham’a 180 milyon euro’luk teklif

En büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek. Katar'da mevsim şartları sebebiyle tarihte ilk kez kışın yapılacak olan Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Katar'da boy gösterecek ülkeler yavaş yavaş belli olmaya devam ederken, federasyon da ilgiyi artırmak için özel olarak çalışıyor.
Katar'ın tanıtımını yapması için eski yıldızlarla görüşmeler sürüyor. İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Katarlılar rotayı David Beckham'a çevirdi.
2013 yılında futbola veda eden eski İngili yıldız, hala futbol dünyasında bir marka durumunda.
Manchester United, Real Madrid, PSG gibi dünyanın en büyük kulüplerinde futbol oynayan, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Beckham'a tanıtım yüzü olması için adeta servet önerildi.
AS'ın haberine göre, Beckham'a önerilen teklif 180 milyon euro. Bu teklifi kabul etmesi durumunda Beckham, 10 yıl boyunca ülkenin büyükelçilik görevini de üstlenecek.
Öte yandan Amerika Ligi'nde mücadele eden Inter Miami'nin sahibi olan Beckham, geride kalan dönemde takımından beklediği başarıyı elde edemedi.