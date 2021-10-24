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Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:29 Son Güncelleme: 24.10.2021 12:40

Katarlılar kesenin ağzını açtı! Beckham'a 180 milyon euro'luk teklif

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Katarlılar kesenin ağzını açtı! Beckham’a 180 milyon euro’luk teklif

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, dev organizasyon için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Dünya Kupası'na ilgiyi artırmak için harekete geçen Katarlılar, eski İngiliz yıldız David Beckham'a flaş bir teklif yaptı. İspanyol basınında yer alan habere göre, 2022 Dünya Kupası'nın yüzü olması için Beckham'a 180 milyon euro'luk teklif yapıldı. İşte detaylar...

En büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek. Katar'da mevsim şartları sebebiyle tarihte ilk kez kışın yapılacak olan Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Katar'da boy gösterecek ülkeler yavaş yavaş belli olmaya devam ederken, federasyon da ilgiyi artırmak için özel olarak çalışıyor.

Katar'ın tanıtımını yapması için eski yıldızlarla görüşmeler sürüyor. İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Katarlılar rotayı David Beckham'a çevirdi.

2013 yılında futbola veda eden eski İngili yıldız, hala futbol dünyasında bir marka durumunda.

Manchester United, Real Madrid, PSG gibi dünyanın en büyük kulüplerinde futbol oynayan, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Beckham'a tanıtım yüzü olması için adeta servet önerildi.

AS'ın haberine göre, Beckham'a önerilen teklif 180 milyon euro. Bu teklifi kabul etmesi durumunda Beckham, 10 yıl boyunca ülkenin büyükelçilik görevini de üstlenecek.

Beckham'ın yanı sıra; Xavi, Eto'o, Cafu, Ronald de Boer ve Cahill gibi eski yıldızlar da Dünya Kupası'nın tanıtımına katkı sağlayacak.

Öte yandan Amerika Ligi'nde mücadele eden Inter Miami'nin sahibi olan Beckham, geride kalan dönemde takımından beklediği başarıyı elde edemedi.

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Katarlılar kesenin ağzını açtı! Beckham'a 180 milyon euro'luk teklif
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