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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Kritik maç için nefesler tutulurken SABAH SPOR yazarları derbiyi analiz etti

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Kritik maç için nefesler tutulurken SABAH SPOR yazarları derbiyi analiz etti
SORU

1- BEŞIKTAŞ ve G.Saray'ın oyunlarına bakarsak bu maçı kim kazanır? Neden?
2- BEŞIKTAŞ'TA Sergen Yalçın "formda değil" ama derbi havası da farklı olur. Yalçın neyi doğru yaparsa güler?
3- FATIH Terim kulübün hem hocası hem adeta başkanı gibi. Tüm yük sırtında. Terim Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı nasıl mat edebilir?
4- BEŞIKTAŞ ve Galatasaray'dan sezon başından bu yana en iyi dörder ismi sayar mısınız?
5- BU derbi Muslera ve Ersin'in maçı olur mu?


ALİ GÜLTİKEN

1- Batshuayi bu maçta KADER adamı olur!
GÜÇLÜ oyun, Beşiktaş tarafında görünüyor. Oturmuş ve istediği zaman oyuna yön verebilen bir takım olarak daha önde. G.Saray hâlâ hem kadrosunu hem de oyununu bulmaya çalışıyor. Beşiktaş oturmuş oyununun üzerine bu sezon Batshuayi, Alex ve Pjanic gibi üç tane de ekstra oyuncu ilave ederek ciddi bir güç yarattı. Henüz bu futbolcular katkısını oyuna yansıtamasa da derbi maçları bu oyuncular için özel müsabakalar. Farklarını ortaya koymak isteyeceklerdir.

2- Kriz dönemlerinin ilacı derbi zaferidir
KRIZ dönemlerinin ilacı derbi maçlarıdır. İyi bir sonuç bütün her şeyi pozitife çevirir. Sergen Yalçın da bunun farkında olabilecek kadar tecrübeye sahip. Beşiktaş açısından önemli olan şey, kendi var olan potansiyelini performansa çevirebilmesidir. Bunu yaptığı zaman oyun gücü de ortaya çıkacaktır.

3- Fatih Terim kontrollü oyunu seçecek
FATIH hoca, sezon başından beri takımı belli bir noktaya getirmekte zorlanıyor. Bir değişim süreci içerisinde ama henüz süreç tamamlanmış değil. Son Konya maçında gördük ki oyunu bütünü ile elinde tutmakta zorlanıyor. Beşiktaş gibi çok güçlü oyunu olan bir takıma karşı mutlaka önce tedbir sonra çabuk oyuncularla kontra planını tercih edecektir. Özellikle ön tarafta Kerem, Halil ve Emre Kılınç gibi süratli isimleri görebiliriz.

4- GS'de Halil, Kerem ve Berkan'a dikkat
BEŞİKTAŞ'TAN Josef, Batshuayi, Rosier ve Pjanic. Bu maçta Batshuayi'nin çok önemli olduğunu düşünüyorum… G.Saray'da sezon başından bu yana bana göre öne çıkan isimler, Halil, Muslera, Kerem ile Berkan oldu.

5- Fernando Muslera baskı altında kalır
DERBİLERDE atan ve tutan çok önemli. Muslera özellikle G.Saray'ın bu sürecinde çok daha fazla iş yükü ile karşı karşıya kalıyor. Mutlaka iki kaleciye de iş düşecek ama Muslera'nın daha çok baskı altında kalacağını düşünüyorum.

LEVENT TÜZEMEN

1- Kerem her an SONUCU değiştirecek bir silah!
DERBİ, beraberliğe göz kırpıyor. Beşiktaş, geniş alanda oynamayı seven, bu fırsatı yakaladığında da kanatlardan etkili hücum yapan bir takım. G.Saray, Avrupa'daki kompakt oyunu ile hem rakiplerine pozisyon vermedi hem de akıllı ve sabırlı oyunu ile 7 puan topladı. G.Saray, Avrupa'daki oyun modelini sahaya yansıtırsa Beşiktaş'a kesinlikle kaybetmez. Üstelik 70-75 dakika skoru beraberlikte tutarsa son 15 dakikada vites yükseltip maçı kazanabilecek pozisyonları da bulabilir

2- Sergen Yalçın uygulama hatası yaptı
SERGEN Yalçın'ın formda olmadığına inanmıyorum. Ancak uygulamalarda hata yaptı. Türkiye'de 3 yerli oynatırken Dortmund ve Sporting maçlarında Ersin dışında tamamen yabancılara yer verdi. Bu durum takım içindeki yerli oyuncuları biraz üzmüştür. Ve "hoca bize güvenmiyor mu?" kırgınlığı yaratmıştır. Sergen Yalçın, G.Saray'ın Avrupalı oyununu aşmak için farklı oyuncularla bir kadro ve plan üretmeli.

3- Terim, Avrupa'da takımı ayağa kaldırdı
TERİM, G.Saray'ın hocası ama başkanı değil. Yönetimler seçimle geliyor teknik adamlar atanıyor.. Terim, G.Saray'da Avrupa'da mükemmel bir oyun planı kurguladı. Maç boyu oyunu iyi okudu, yaptığı hamlelerle G.Saray'ı tekrardan Avrupa'da ayağa kaldırdı. Alınan 7 puan ve oynanan oyun, tamamen Terim'in stratejisidir. G.Saray kazanmak istiyorsa Avrupalı kimliğini sergilemeli.

4- Marcao-Nelsson birbirini tamamlıyor
BEŞİKTAŞ'TA Ersin, Josef, Batshuayi, N'Koudou… Ersin'in yükselen formu ile Batshuayi'nin yükselen hırsı göz kamaştırıyor. G.Saray'da Kerem, son Avrupa maçlarına bakarsak Marcao-Nelsson ve Muslera. Marcao ve Nelsson birbirlerini tamamladı. Danimarkalı oyuncu kendini buldu, Marcao Avrupa'da G.Saray'ın iyi oyununun şifresi oldu. Kerem her an sonucu değiştirebilecek bir silah.

5-İki kaleci de şu anda çok formda
DERBİNİN güvenceleri Muslera ve Ersin olur. Bu iki kaleci de son haftalarda müthiş kurtarışlar yaparak öne çıktı. Muslera'nın tecrübesi, Ersin'in istikrarı derbinin sonucunu etkiler.

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Kritik maç için nefesler tutulurken SABAH SPOR yazarları derbiyi analiz etti
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