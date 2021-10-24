Kritik maç için nefesler tutulurken SABAH SPOR yazarları derbiyi analiz etti

1- BEŞIKTAŞ ve G.Saray'ın oyunlarına bakarsak bu maçı kim kazanır? Neden?
2- BEŞIKTAŞ'TA Sergen Yalçın "formda değil" ama derbi havası da farklı olur. Yalçın neyi doğru yaparsa güler?
3- FATIH Terim kulübün hem hocası hem adeta başkanı gibi. Tüm yük sırtında. Terim Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı nasıl mat edebilir?
4- BEŞIKTAŞ ve Galatasaray'dan sezon başından bu yana en iyi dörder ismi sayar mısınız?
5- BU derbi Muslera ve Ersin'in maçı olur mu?
ALİ GÜLTİKEN
1- Batshuayi bu maçtaKADER adamı olur! GÜÇLÜ oyun, Beşiktaş tarafında görünüyor. Oturmuş ve istediği zaman oyuna yön verebilen bir takım olarak daha önde. G.Saray hâlâ hem kadrosunu hem de oyununu bulmaya çalışıyor. Beşiktaş oturmuş oyununun üzerine bu sezon Batshuayi, Alex ve Pjanic gibi üç tane de ekstra oyuncu ilave ederek ciddi bir güç yarattı. Henüz bu futbolcular katkısını oyunayansıtamasa da derbi maçları bu oyunculariçin özel müsabakalar. Farklarınıortaya koymak isteyeceklerdir.
2- Kriz dönemlerinin ilacı derbi zaferidir
KRIZ dönemlerinin ilacı derbi maçlarıdır. İyi bir sonuç bütün herşeyi pozitife çevirir. Sergen Yalçında bunun farkında olabilecekkadar tecrübeye sahip. Beşiktaş açısından önemli olan şey, kendi var olan potansiyelini performansa çevirebilmesidir. Bunu yaptığı zaman oyun gücü de ortaya çıkacaktır.
3- Fatih Terim kontrollü oyunu seçecek
FATIH hoca, sezon başından beri takımı belli bir noktaya getirmekte zorlanıyor. Bir değişim süreci içerisinde ama henüz süreç tamamlanmış değil. Son Konya maçında gördük ki oyunu bütünü ile elinde tutmakta zorlanıyor. Beşiktaş gibi çok güçlüoyunu olan bir takıma karşı mutlakaönce tedbir sonra çabuk oyuncularlakontra planını tercih edecektir. Özellikle ön tarafta Kerem, Halil ve Emre Kılınç gibi süratli isimleri görebiliriz.
4- GS'de Halil, Kerem ve Berkan'a dikkat
BEŞİKTAŞ'TAN Josef, Batshuayi, Rosier ve Pjanic. Bu maçta Batshuayi'nin çok önemli olduğunu düşünüyorum… G.Saray'da sezon başından bu yana bana göre öne çıkan isimler, Halil, Muslera, Kerem ile Berkan oldu.
5- Fernando Muslera baskı altında kalır
DERBİLERDE atan ve tutan çok önemli. Muslera özellikle G.Saray'ın bu sürecinde çok daha fazla iş yükü ile karşı karşıya kalıyor. Mutlakaiki kaleciye de iş düşecekama Muslera'nın daha çokbaskı altında kalacağınıdüşünüyorum.
LEVENT TÜZEMEN
1- Kerem her an SONUCUdeğiştirecek bir silah! DERBİ, beraberliğe göz kırpıyor. Beşiktaş, geniş alanda oynamayı seven, bu fırsatı yakaladığında da kanatlardan etkili hücum yapan bir takım. G.Saray, Avrupa'daki kompakt oyunu ile hem rakiplerine pozisyon vermedi hem de akıllı ve sabırlı oyunu ile 7 puan topladı. G.Saray,Avrupa'daki oyun modelini sahaya yansıtırsaBeşiktaş'a kesinlikle kaybetmez. Üstelik 70-75 dakika skoru beraberlikte tutarsa son 15 dakikada vites yükseltip maçı kazanabilecek pozisyonları da bulabilir
2- Sergen Yalçın uygulama hatası yaptı
SERGEN Yalçın'ın formda olmadığına inanmıyorum. Ancak uygulamalarda hata yaptı. Türkiye'de 3 yerli oynatırken Dortmund ve Sporting maçlarında Ersin dışında tamamen yabancılara yer verdi. Bu durum takım içindeki yerli oyuncuları biraz üzmüştür. Ve "hoca bize güvenmiyormu?" kırgınlığı yaratmıştır. Sergen Yalçın, G.Saray'ın Avrupalı oyununu aşmak için farklıoyuncularla bir kadro ve plan üretmeli.
3- Terim, Avrupa'da takımı ayağa kaldırdı
TERİM, G.Saray'ın hocası amabaşkanı değil. Yönetimler seçimlegeliyor teknik adamlar atanıyor..Terim, G.Saray'da Avrupa'da mükemmelbir oyun planı kurguladı. Maç boyu oyunuiyi okudu, yaptığı hamlelerle G.Saray'ı tekrardanAvrupa'da ayağa kaldırdı. Alınan 7 puanve oynanan oyun, tamamen Terim'in stratejisidir.G.Saray kazanmak istiyorsa Avrupalıkimliğini sergilemeli.
4- Marcao-Nelsson birbirini tamamlıyor
BEŞİKTAŞ'TA Ersin, Josef, Batshuayi, N'Koudou… Ersin'in yükselenformu ile Batshuayi'ninyükselen hırsı göz kamaştırıyor. G.Saray'da Kerem, son Avrupa maçlarına bakarsak Marcao-Nelsson ve Muslera. Marcao ve Nelsson birbirlerini tamamladı. Danimarkalı oyuncu kendini buldu, Marcao Avrupa'da G.Saray'ın iyi oyununun şifresi oldu. Keremher an sonucu değiştirebilecek bir silah.
5-İki kaleci de şu anda çok formda
DERBİNİN güvenceleri Muslera ve Ersin olur. Bu iki kaleci de son haftalarda müthiş kurtarışlar yaparak öne çıktı. Muslera'nın tecrübesi, Ersin'in istikrarıderbinin sonucunu etkiler.