Son dakika: Fransa’da Gökhan Gönül vakası! Marsilya taraftarından Messi’ye flaş tepki

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... Barcelona'dan gözyaşları içinde ayrılan ve serbest transfer olarak PSG'ye imza atan Messi, dünya futbolunun gündemine oturmuştu. Ekonomik krizde olan Barça, yıldız ismi kadrosunda tutamazken, Arjantinli golcünün ayrılık sözleri tartışma yaratmıştı. İspanyol devinde kalmak istediğini ancak şartların bu şekilde geliştiğini ifade eden Messi'nin parayı tercih ettiği şeklinde yorumlar yapılmıştı.