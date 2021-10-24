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Giriş Tarihi: 24.10.2021 14:18 Son Güncelleme: 24.10.2021 14:20

Son dakika: Fransa'da Gökhan Gönül vakası! Marsilya taraftarından Messi'ye flaş tepki

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Fransa’da Gökhan Gönül vakası! Marsilya taraftarından Messi’ye flaş tepki

Son dakika... Fransa Ligue 1'de bu akşam Marsilya ile PSG karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde PSG'nin süper yıldızı Messi için özel hazırlık var. Marsilya taraftarları, Messi'nin fotoğrafını paranın üzerine bastılar ve müsabaka sırasında oyuncuya atmayı planlıyorlar. Yıllar önce Fenerbahçe taraftarları da Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'e benzer bir tepki göstermişti. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... Barcelona'dan gözyaşları içinde ayrılan ve serbest transfer olarak PSG'ye imza atan Messi, dünya futbolunun gündemine oturmuştu. Ekonomik krizde olan Barça, yıldız ismi kadrosunda tutamazken, Arjantinli golcünün ayrılık sözleri tartışma yaratmıştı. İspanyol devinde kalmak istediğini ancak şartların bu şekilde geliştiğini ifade eden Messi'nin parayı tercih ettiği şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Bu akşam oynanacak Marsilya-PSG maçı öncesinde bu tartışmalar doğrultusunda bir hazırlık söz konusu.

Ligue 1'in 11. haftasında Marsilya, evinde PSG'yi konuk edecek. 27 puanla lider durumda olan PSG, 17 puanlı rakibiyle karşı karşıya gelecek.

MESSİ'YE PARALI TEPKİ! MAÇ ÖNCESİ...

Karşılaşma öncesinde Fransız taraftarlar, Messi'ye bir sürpriz hazırlığında. 34 yaşındaki yıldıza, Barcelona'dan ayrılık süreciyle ilgili bir gönderme yapılacak.

Messi, Barcelona'dan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamamış ve o anlar objektiflere yansımıştı.

Fransız taraftarlar, Messi'nin o gün ağlarken çekilen bir fotoğrafını paranın üzerine bastırdı.

Basılan paraları Telefoot ekranlarında gösteren bir taraftar, "Bu gece Messi için hazırladığımız paralar. Umarız beğenir." ifadelerini kullandı.

Fransızlar, bu akşam oynanacak müsabakada paraları Messi'ye atmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI GÖKHAN GÖNÜL'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ün sarı-lacivertli takımdan gelen teklifi yeterli bulmadığı iddia edilmişti.

Deneyimli sağ bek o dönem Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'a imza atmıştı.

Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olduğu ilk maçta sarı-lacivertli taraftarlar Gökhan'a özel hazırlık yapmıştı.

Gökhan Gönül'ün fotoğrafını paranın üzerine basan Fenerbahçeliler, banknotları Gökhan Gönül'e atarak tepki göstermişlerdi.

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Son dakika: Fransa'da Gökhan Gönül vakası! Marsilya taraftarından Messi'ye flaş tepki
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