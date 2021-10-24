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Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:19 Son Güncelleme: 24.10.2021 10:25

Son dakika: Marcao için biçilen fiyat ortaya çıktı! Avrupa kulüpleri listesine ekledi

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Marcao için biçilen fiyat ortaya çıktı! Avrupa kulüpleri listesine ekledi

Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa'daki performansıyla değerini katlayan Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu başta Roma olmak üzere birçok Avrupa kulübü transfer listesine dahil etti. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya biçilen fiyat ortaya çıktı. İşte detaylar...

SABAH Spor'un dün duyurduğu Galatasaray'da taraftara açık antrenman haberini Sarı-Kırmızılı kulüp de resmiyete döktü. 19.05 TL'den biletler satışa çıktı.

Fatih Terim ve oyuncular, Beşiktaş maçına yönelik son çalışmayı bugün 15.00'te NEF Stadyumu'nda binlerce kişi önünde gerçekleştirecek.

Deplasman yasağından dolayı Vodafone Park'ta yerini alamayacak sarı-kırmızılı taraftarlar, Aslantepe'deki bu idmanla derbi öncesi Fatih Terim ve oyunculara moral verecek.

MARCAO İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Sezon başında Kerem'e saldırdığı için kadro dışı bırakılan Marcao, satış listesine koyulmuştu. Yönetim, Napoli ve Krasnodar'dan gelen teklifleri yeterli bulmadı ve teknik heyetin kararıyla 25 yaşındaki oyuncu affedildi.

Takıma dönen Brezilyalı stoper Avrupa Ligi'ndeki performansıyla değerini katladı. Roma başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü, Marcao'yu transfer listesine aldı.

UEFA tarafından Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen 25 yaşındaki Sambacı'ya 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

Ligde 8 maçlık cezası sona eren Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Galatasaray savunmada Victor Nelsson-Marcao ikilisiyle çıktığı Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında gol yemedi.

TERİM'İN ÜÇ YERLİSİ: TAYLAN-BERKAN-KEREM
Öte yandan derbiye 8 yabancıyla çıkacak Galatasaray'da Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev yapacak 3 yerli oyuncu belli oldu.

Fatih Terim, orta sahada Taylan ve Berkan'a, sol açıkta Kerem'e görev verecek.

Konyaspor maçında yerli olarak Alpaslan'ı tercih eden Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında Barış Alper'i oynatmıştı.

DERBİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
Diğer yandan Victor Nelsson, ailesi ile birlikte Galatasaray müzesini ziyaret edip, Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine tanıklık etti.

Danimarkalı futbolcu, Beşiktaş maçını sabırsızlıkla beklediğini belirterek "Benim ilk derbim olacak. Tabii ki dileğim sahadan galibiyetle ayrılmak. Kazanmak ve serimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Marcao için biçilen fiyat ortaya çıktı! Avrupa kulüpleri listesine ekledi
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