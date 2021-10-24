ŞERİF VILLANUEVA: GÖRÜNTÜLERİN SİLİNMESİNİ EMRETMİŞTİM

Bryant'ın mahkeme dosyasında ayrıca, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü ve Los Angeles İtfaiyesi'nin 66 çalışanının şikayet ile ilgili bilgileri olduğu ve bunlardan 18'inin "kaza mahallinin fotoğraflarını çektiği, paylaştığı veya bulundurduğu" iddia ediliyor.