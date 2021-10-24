Tarsus idmanyurdu Teknik Direktör Kalpar’la yollarını ayırdı

Dün Tarsus Şehir Stadında karşılaştığı Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kalan ve kaybedilen puanların sorumlusu olarak gösterilen Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'a taraftarların istifa etmesi için attıkları sloganlardan sonra Tarsus İdmanyurdu yönetim kurulu, bir ay önce göreve başlayan Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırırken, sarı-lacivertli kulüp yeniden Teknik Direktör arayışına girdi.

Öte yandan Tarsus İdmanyurdu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, başarısız sonuçlara karşı gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.