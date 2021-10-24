Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tarsus idmanyurdu Teknik Direktör Kalpar’la yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 25.10.2021 00:04

Tarsus idmanyurdu Teknik Direktör Kalpar’la yollarını ayırdı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus idmanyurdu Teknik Direktör Kalpar’la yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Tarsus İdmanyurdu bir ay önce sözleşme imzaladığı Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

Tarsus İdmanyurdu yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül 2021 tarihinde Ergün Penbe'den boşalan Teknik Direktörlük görevine getirilen deneyimli Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, henüz bir ayı bile doldurmadan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Dün Tarsus Şehir Stadında karşılaştığı Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kalan ve kaybedilen puanların sorumlusu olarak gösterilen Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'a taraftarların istifa etmesi için attıkları sloganlardan sonra Tarsus İdmanyurdu yönetim kurulu, bir ay önce göreve başlayan Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırırken, sarı-lacivertli kulüp yeniden Teknik Direktör arayışına girdi.

Öte yandan Tarsus İdmanyurdu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık, başarısız sonuçlara karşı gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
Son dakika: Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Oyundan çıkarken...
Son dakika: Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Sinirlerine hakim olamadı, saha karıştı…
Mossad’dan casuslara yalan makineli test!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! "Bu söylenecek kelime mi?"
Son dakika: Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! Meğer Kobe Bryant'in öldüğü gün...
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2021: GSB KYK bursu başvuruları ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar kapanacak mı ve Kasım ayında yüz yüze eğitim mi olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus idmanyurdu Teknik Direktör Kalpar’la yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA