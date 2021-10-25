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Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:09 Son Güncelleme: 25.10.2021 07:09

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bugün 25 Ekim 2021 cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bugün 25 Ekim 2021 cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kuyumculara gitmeden önce altın alım satımı yapmak isteyenler canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşmaya çalışıyor. En son gram altın 561 lira iken, cumhuriyet altın fiyatı 3 bin TL civarında işlem görüyor. Anlık grafiğin sürekli güncellenmesinden dolayı 25 Ekim 2021 altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bugün 25 Ekim cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son rakamlar

Altın fiyatları son dakika hareketliliği şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla birlikte döviz ve altın fiyatları değişmeye devam ediyor. Döviz kuru karşısında en değerli yatırım aracı olarak görülen sarı metale ise yoğun ilgi sürüyor. Peki Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bugün 25 Ekim cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 25 EKİM 2021

25 Ekim Pazartesi gününe ilişkin anlık altın fiyatları ve canlı takip ekranı şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 501,02

SATIŞ: 520,39

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.642,00

SATIŞ: 3.738,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.503,82

SATIŞ: 3.572,64

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.799,00

SATIŞ: 1.850,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.632,00

SATIŞ: 3.687,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 899,00

SATIŞ: 925,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 560,99

SATIŞ: 561,08

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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bugün 25 Ekim 2021 cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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