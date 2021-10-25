Altın fiyatları son dakika hareketliliği şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla birlikte döviz ve altın fiyatları değişmeye devam ediyor. Döviz kuru karşısında en değerli yatırım aracı olarak görülen sarı metale ise yoğun ilgi sürüyor. Peki Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bugün 25 Ekim cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI 25 EKİM 2021

25 Ekim Pazartesi gününe ilişkin anlık altın fiyatları ve canlı takip ekranı şöyle;