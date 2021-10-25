Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları son ayların zirvesinde! 25 Ekim 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 18:27 Son Güncelleme: 25.10.2021 18:28

Altın fiyatları son ayların zirvesinde! 25 Ekim 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son ayların zirvesinde! 25 Ekim 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde grafiğinde yaşanan hareketlilikle beraber altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla araştırma konusu haline geldi. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 556 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise şuan için 899 TL’den işlem görüyor. Bu noktada yatırımcılar “25 Ekim bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kapalıçarşı’dan gelen son dakika anlık altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar...

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Son ayların zirvesinde seyreden altının gram fiyatı haftanın ilk gününde 557 TL'den işlem görüyor. Öte yandan özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar altının önümüzdeki günlerde izleyeceği yönü merak ediyor. Bu noktada "Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam edecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 25 Ekim 2021 altın fiyatları canlı ve güncel gelişmeler...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 506,06

SATIŞ: 525,63

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.679,00

SATIŞ: 3.746,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.503,82

SATIŞ: 3.572,64

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.799,00

SATIŞ: 1.850,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.632,00

SATIŞ: 3.687,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 908,00

SATIŞ: 927,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 564,17

SATIŞ: 564,28

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Altın fiyatları son ayların zirvesinde! 25 Ekim 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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