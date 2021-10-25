Altın fiyatları son ayların zirvesinde! 25 Ekim 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Son ayların zirvesinde seyreden altının gram fiyatı haftanın ilk gününde 557 TL'den işlem görüyor. Öte yandan özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar altının önümüzdeki günlerde izleyeceği yönü merak ediyor. Bu noktada "Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam edecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 25 Ekim 2021 altın fiyatları canlı ve güncel gelişmeler...
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