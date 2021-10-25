Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün var mı?

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün var mı?" sorularının yanıtları, yeni haftanın ilk gününde araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Gündeme yönelik önemli kararların istişare edildiği toplantı Başkan Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek. Bu haftaki toplantıda; iç ve dış gündeme yönelik başlıkların ele alınması öngörülüyor. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve konu ile ilgili son bilgiler.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün (25 Ekim 2021 Pazartesi) toplanacak. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.
G-20 ÖNCESİ DEĞERLENDİRME
Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek. Burada ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.
TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM
Terörle mücadele de kabine toplantısı gündeminde yer alıyor. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.
KORONAVİRÜSTE SON VAKA VE AŞILAMA SAYILARI
Artan vaka sayıları konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Bilindiği gibi kovid-19 pandemisinde dün itbarıyla günlük vefat tablosunda 217 rakamı görüldü.
FIRSATÇILAR VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabinede öncelikli gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımların takibi de olacak. Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alınmış ve hem yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirilmiş hem de Tarım Kredi Kooperatif marketleri devreye alınmıştı. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek ve atılan bu adımlara ilişkin son durum masaya yatırılacak.