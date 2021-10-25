Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün var mı?

KORONAVİRÜSTE SON VAKA VE AŞILAMA SAYILARI

Artan vaka sayıları konuşulacak. Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. Bilindiği gibi kovid-19 pandemisinde dün itbarıyla günlük vefat tablosunda 217 rakamı görüldü.

FIRSATÇILAR VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabinede öncelikli gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımların takibi de olacak. Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alınmış ve hem yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirilmiş hem de Tarım Kredi Kooperatif marketleri devreye alınmıştı. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek ve atılan bu adımlara ilişkin son durum masaya yatırılacak.