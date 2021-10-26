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Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:45 Son Güncelleme: 26.10.2021 14:01

Beşiktaş kendine geldi, Sergen Yalçın'dan flaş kadro kararı

DHA
Beşiktaş kendine geldi, Sergen Yalçın’dan flaş kadro kararı

Avrupa'da ve ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek kendine geldi. Oldukça ses getiren transferlere imza atan, ancak sakatlıklardan dolayı bu futbolcuların tamamını sadece son iki maçta kullanabilen Siyah-beyazlılar, henüz oyununu çok fazla geliştiremese de derbiden galip ayrılmasını bildi.

Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin ve Batshuayi'den oluşan yeni hücum hattı, Sporting CP maçında pozisyonlara girse de sonuca ulaşamamıştı.

Galatasaray karşısında da aynı hücum hattını sahaya süren teknik direktör Sergen Yalçın, geçen sezonki kadroya göre daha az baskı yapan ama daha çok paslaşmasını ve seri oynaması beklenen hücum bölgesinden nispeten istediğini aldı.

Maç içinde Teixeira ile de pozisyonlara giren Siyah-Beyazlılar, Larin'in yüksek performansıyla sonuca gitti ve çok önemli 3 puanın sahibi oldu.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA HÜCUM BEŞLİSİ DEĞİŞMEYECEK
Tecrübeli teknik adamın sakatlılar ve zorunlu haller olmadığı sürece bu hücum beşlisinde ısrar etmesi ve bazı rotasyonlar haricinde sürekli Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi beşlisini oynatması bekleniyor.

Beşiktaş'ta hücum hattında çoğunlukla yabancıların oynaması demek, defansta 2 Türk oyuncunun çok süre alması anlamını da taşıyor.

Dünkü maçta olduğu gibi stoperde Necip ve sol bekte Umut Meraş ile Rıdvan'ın değişmeli oynaması, bundan sonraki maçlar için sıkça görülecek tercihler olacak.

Necip'in ve Umut'un Galatasaray maçının en iyi birkaç futbolcusundan biri olması da teknik direktör Sergen Yalçın'ın sonraki maçlarda elini rahatlatan bir gelişme oldu.

Atiba ile birlikte diğer Türk oyuncuların formda kalması ve hem takıma hem de oyuna küsmemeleri için Sergen Yalçın'ın rotasyon sürelerini dengelemesi de Beşiktaş'ta önümüzdeki süreçte beklenen diğer gelişmeler olacak.

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Beşiktaş kendine geldi, Sergen Yalçın'dan flaş kadro kararı
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