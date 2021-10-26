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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Kaosa gerek yok lütfen sakin olun

Kaosa gerek yok lütfen sakin olun

Yalçın: “Taraftarımız rahat olsun. Sezon sonuna kadar desteğe ihtiyacımız var. Başarıya odaklı olmayalım.”

Derbiden zaferle ayrılan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu galibiyetin takıma büyük moral olduğunu söyledi. Üst üste gelen kayıplar sonrasındaki tepkilere, "Oyuncular, taraftardan daha çok üzülüyor. Daha çok moralleri bozuluyor" yorumunu yapan Yalçın şöyle devam etti: "Larin statik santrfor değil. Fizik gücüne sahip olduğu için golleri atıyor. Fizik gücü iyiyse ve hazırsa her maçta gol atma ihtimali var. Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız, bu işin birçok boyutu var. Taraftarımız rahat olsun. Sakin olalım. Biz şampiyon olmak için her şeyi yapıyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın ancak bizim sezon sonuna kadar desteğe ihtiyacımız var."

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Kaosa gerek yok lütfen sakin olun
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