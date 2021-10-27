Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 28 Ekim yarın bankalar açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bankalar tatil mi ve çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 14:44 Son Güncelleme: 27.10.2021 14:44

28 Ekim yarın bankalar açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bankalar tatil mi ve çalışıyor mu?

28 Ekim yarın bankalar açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bankalar tatil mi ve çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Cumhuriyetimizin 98. yılı büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu noktada, 28 Ekim'de bankalar açık mı ve 29 Ekim'de bankalar çalışıyor mu gibi birçok soruya da yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, bayramda bankaların çalışma saatleri ve EFT/Havale işlemleri değişiklik gösteriyor. Peki, 28 Ekim'de yarın bankalar açık mı, yarım gün mü çalışıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bankalar tatil mi, çalışıyor mu ve EFT/Havale ne zaman hesaba geçer? İşte, yarın ve 29 Ekim'de bankalar açık mı konusuyla ilgili bilgiler

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasına çok az bir zaman kaldı. Bu yıl 29 Ekim, Cuma gününe denk geliyor. Yurt genelinde Cumhuriyetimizin 98. yılı büyük bir coşku ile kutlanacak. Bunun öncesinde, birçok konu da araştırılıyor. 28 Ekim yarın bankalar açık mı ve 29 Ekim bankalar çalışıyor mu soruları da bunlar arasında bulunuyor. Vatandaşlar, EFT ve Havale gibi birçok işlemini hallederek olası bir sıkıntı yaşamamak adına 28 Ekim'de ve 29 Ekim'de bankalar açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.

28 EKİM YARIN BANKALAR YARIN YARIM GÜN MÜ? 29 EKİM'DE BANKALAR TATİL Mİ?

Bilindiği gibi, bankaların çalışma saatleri ile EFT/Havale işlemleri resmi tatillerde farklılık gösteriyor. 28 Ekim yarın bankalar yarım gün tatil mi ve 29 Ekim bankalar çalışıyor mu konusuyla ilgili güncel bilgiler şu şekilde;

28 EKİM'DE YARIN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde (1 Kasım) hesaba geçecek.

29 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak ve bankalar gün boyu kapalı olacak.

Bu tarihte yapılan EFT ve Havaleler de 1 Kasım'da hesaplara geçecek.

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28 Ekim yarın bankalar açık mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında bankalar tatil mi ve çalışıyor mu?
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