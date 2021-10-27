Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasına çok az bir zaman kaldı. Bu yıl 29 Ekim, Cuma gününe denk geliyor. Yurt genelinde Cumhuriyetimizin 98. yılı büyük bir coşku ile kutlanacak. Bunun öncesinde, birçok konu da araştırılıyor. 28 Ekim yarın bankalar açık mı ve 29 Ekim bankalar çalışıyor mu soruları da bunlar arasında bulunuyor. Vatandaşlar, EFT ve Havale gibi birçok işlemini hallederek olası bir sıkıntı yaşamamak adına 28 Ekim'de ve 29 Ekim'de bankalar açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.
Bilindiği gibi, bankaların çalışma saatleri ile EFT/Havale işlemleri resmi tatillerde farklılık gösteriyor. 28 Ekim yarın bankalar yarım gün tatil mi ve 29 Ekim bankalar çalışıyor mu konusuyla ilgili güncel bilgiler şu şekilde;
Bankalar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.
28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde (1 Kasım) hesaba geçecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak ve bankalar gün boyu kapalı olacak.
Bu tarihte yapılan EFT ve Havaleler de 1 Kasım'da hesaplara geçecek.