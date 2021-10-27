Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasına çok az bir zaman kaldı. Bu yıl 29 Ekim, Cuma gününe denk geliyor. Yurt genelinde Cumhuriyetimizin 98. yılı büyük bir coşku ile kutlanacak. Bunun öncesinde, birçok konu da araştırılıyor. 28 Ekim yarın bankalar açık mı ve 29 Ekim bankalar çalışıyor mu soruları da bunlar arasında bulunuyor. Vatandaşlar, EFT ve Havale gibi birçok işlemini hallederek olası bir sıkıntı yaşamamak adına 28 Ekim'de ve 29 Ekim'de bankalar açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor.

28 EKİM YARIN BANKALAR YARIN YARIM GÜN MÜ? 29 EKİM'DE BANKALAR TATİL Mİ?

Bilindiği gibi, bankaların çalışma saatleri ile EFT/Havale işlemleri resmi tatillerde farklılık gösteriyor. 28 Ekim yarın bankalar yarım gün tatil mi ve 29 Ekim bankalar çalışıyor mu konusuyla ilgili güncel bilgiler şu şekilde;