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Giriş Tarihi: 27.10.2021 08:41 Son Güncelleme: 27.10.2021 08:41

Bu seneki KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlıyor, tarihleri belli oldu mu?

Bu seneki KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlıyor, tarihleri belli oldu mu?

KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak sorusu, yüz binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. Bu bağlamda, Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılacak olan "KYK burs ve kredi başvuruları başladı" açıklaması heyecanla bekleniyor. YKS 2. ek tercih sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanması ile beraber 2021-2022 KYK burs başvurusu süreci için de heyecan kat sayısı giderek arttı. KYK burs başvurusu için kritik bir tarih öne çıkıyor. Peki, 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, tarihleri belli oldu mu? İşte, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili son durum

KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak? YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler KYK burs başvuruları için yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "KYK burs ve kredi başvurusu başladı" açıklaması ile ilgili işlemler e-Devlet üzerinden alınacak. Her yıl, geri ödemesiz olarak KYK bursu; geri ödemeli olarak ise KYK kredisi öğrencilere veriliyor. KYK burs başvuru tarihleri aralığında işlemlerini tamamlayan öğrenciler, kredi ya da burs imkanından yararlanıyor. KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt olarak bir tarih öne çıkıyor. Peki, bu yılın KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, tarihleri açıklandı mı? İşte son bilgiler

2021-2022 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının son haftası ya da Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

BURS NEDİR VE KARŞILIKSIZ MI?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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Bu seneki KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlıyor, tarihleri belli oldu mu?
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