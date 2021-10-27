KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak? YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler KYK burs başvuruları için yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "KYK burs ve kredi başvurusu başladı" açıklaması ile ilgili işlemler e-Devlet üzerinden alınacak. Her yıl, geri ödemesiz olarak KYK bursu; geri ödemeli olarak ise KYK kredisi öğrencilere veriliyor. KYK burs başvuru tarihleri aralığında işlemlerini tamamlayan öğrenciler, kredi ya da burs imkanından yararlanıyor. KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt olarak bir tarih öne çıkıyor. Peki, bu yılın KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, tarihleri açıklandı mı? İşte son bilgiler
Kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının son haftası ya da Kasım ayının ilk haftası itibarı ile başlayacağı tahmin ediliyor.
KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.