KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak? YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler KYK burs başvuruları için yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "KYK burs ve kredi başvurusu başladı" açıklaması ile ilgili işlemler e-Devlet üzerinden alınacak. Her yıl, geri ödemesiz olarak KYK bursu; geri ödemeli olarak ise KYK kredisi öğrencilere veriliyor. KYK burs başvuru tarihleri aralığında işlemlerini tamamlayan öğrenciler, kredi ya da burs imkanından yararlanıyor. KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt olarak bir tarih öne çıkıyor. Peki, bu yılın KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, tarihleri açıklandı mı? İşte son bilgiler